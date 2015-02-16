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中国财经 | 2015年 2月 16日 星期一 10:10 BJT

安邦保险料以1.1万亿韩元购TONG YANG LIFE控股权（更新版）

(新增消息人士的确认，以及Vogo的反应)

路透首尔2月16日 - 一名直接了解情况的消息人士表示，预计中国安邦保险将出资大约1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入韩国寿险商Tong Yang Life Insurance (082640.KS)的控制性股权。

该消息人士表示，具体金额仍未最终敲定，可能会有所调整，但不会与1.1万亿韩元相差太大，预计周一或周二发表相关声明。

因交易细节属于保密状态，所以消息人士拒绝具名。

韩国经济新闻周一报导称，安邦保险同意从私募股权投资公司Vogo手中买入Tong Yang的57.5%股权，共出资1.1万亿韩元，或每股17,750韩元。报导没有援引具体消息来源。

Vogo拒绝评论。安邦未能联系上，无法立即评论。(完)

(编译 张涛；审校 许娜)

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