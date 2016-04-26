众安保险曲线切入消费金融 打通线上信用帐户线下消费通道

路透上海4月26日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险近期独辟蹊径，以保险产品的名义介入消费金融领域。在与电商企业蘑菇街、中国电信旗下翼支付等合作推出信用帐户体系后，众安又打通了线上信用帐户线下消费的渠道，其消费金融布局初见雏型。

公司新闻稿称，周一众安保险与领美科技签署战略合作协议，未来，享受众安保险信用保险服务的用户除了能在线上进行信用消费，还可以在更多使用领美超级收银机操作系统LEAD OS的线下商业网点消费。按规划，到明年中，伴随LEAD OS系统的推广，领美科技预备向全国的零售网点覆盖30万台收银机。

领美这款超级收银机可支持手机端二维码互动支付的接入功能，同时支持传统的银行卡刷卡和NFC非接触支付。双方签约后，这款收银机不仅可支持支付宝、微信、ApplePay等新兴支付方式，还可支持众安保险的“千单”服务，即与众安合作的各种信用帐户，可通过“千单”的中转和连接，伴随领美超级收银机进入各种实体门店和商业场所。

去年7月，众安与蘑菇街联合推出首款个人消费信费信用保险产品“买呗”。目前，数百万“买呗”用户在蘑菇街上享受“先消费、后付款”以及分期还款等服务。本月，众安又与翼支付联合上线了“甜橙白条”，与奢侈品电商寺库联合上线了“寺库白条”。这些网站的信用帐户额度并不相同，从500元至2万元以上。

在建立线上信用帐户体系时，众安扮演信用保证保险的提供商角色。而通过“千单”，众安的服务进一步扩大至消费者身份验证、垫款等，并将信用帐户的应用场景扩展至各种生态体系，而非局限于某个生态体系，类似于没有卡片的信用卡。

“可以预见，未来两到三年，金融层面，消费金融将会成为最大的热点。而这也是互联网+金融最具优势的地方。”众安保险相关人士如此解释公司布局消费金融的原因。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。此前曾有媒体报导称，众安保险已启动上市准备，计划融资约20亿美元。（完）