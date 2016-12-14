亚洲第四季企业信心下滑至一年低点 因疲弱需求令人担忧

路透吉隆坡12月14日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)周三公布的调查显示，亚洲企业信心在2016年第四季降至一年最低水平，因企业担心，在经济持续低增长的环境下需求疲软。

受访企业还称，政治不确定性是近期的一个重大风险，其中包括特朗普当选美国下一届总统。在三个月前的调查中，一些受访者也将此列为一个重大风险。

第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从前一季的68降至63，不过仍在乐观与悲观的分界点50上方。这项指数代表企业对未来六个月的展望。此次有118家企业受访。

“企业景气指数下跌，印证了我们过去数年的所见：全球经济在增长，但增长状况不理想，”英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fatas称 。“重拾高度信心似乎非常困难。”

亚洲企业特别依赖于中国的需求，而中国经济放缓已经成为过去几年的主要忧虑所在。不过最近几周，政治疑虑最为瞩目。

特朗普一直倡导更加以美国为中心的贸易关系，并提议退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。他还誓言将海外工作岗位转回美国国内，比如在菲律宾颇为兴盛的外包业。菲律宾新任总统杜特尔特以反美言论闻名。

在亲信干政丑闻发酵数周之后，韩国议会投票弹劾总统朴槿惠。印度方面，总理莫迪一夜之间废除全国86%的钞票，以惩治腐败。

Fatas指出，企业在经历这类事件时，“要么会像过去两年一样蒙混过去，要么就会因为其中一个不确定事件转衰而碰壁。”

**澳洲企业最为乐观**

汤森路透及INSEAD于11月28日至12月9日期间在亚洲各地调查了118个受访者，略多于42%的受访者乐观看待未来六个月的业务前景，41%持中性看法，而16%受访者则持悲观看法。

接受调查的企业包括澳洲Transurban Group (TCL.AX)、印度Reliance Industries Ltd (RELI.NS)、印尼PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM.JK)、日本朝日集团控股(2502.T)、韩国Korea Aerospace Industries Ltd (047810.KS)、菲律宾国家银行(Philippine National Bank)(PNB.PS)等。

澳洲企业最为乐观，分项指数高达86，不过仍较三个月前调查低了两点。唯有新加坡企业看法悲观，分项指数为46，但已较9月的38回升。

通常较为乐观的菲律宾信心指数则是下滑最多，指数从94降至70。虽然仍抱持乐观看法，但该指数远低于调查七年以来的均值91。

中国景气指数从90下降至80，印度从75下调至70，泰国从72下调至60。不过韩国尽管遭遇了政治危机，但景气指数从50升至57。

“除了泰国之外，我们预计亚太地区主要市场的经济增长短期内将放缓，包括澳洲、中国、新加坡，”泰国旅馆和零售运营商Minor International PCL的董事长兼执行长William Heinecke说。

他还表示，他的公司预计全球旅游业在当前的环境下会保持韧性，主要市场的零售食品服务业将维持稳定。

分行业看，零售和休闲分项指数从第三季的68降至56。家庭、食品和饮料公司的信心指数最为乐观，达到79，高于上一次的72。而汽车行业最为悲观，分项指数从60降至40.(完)