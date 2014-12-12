《A股技术分析》沪综指单边上涨告一段落

2014年12月8日，上海一家券商机构内的投资者在查看电脑屏幕上的信息。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): here)

沪综指本周剧烈震荡，终止了此前的狂热涨势，短线大盘进入调整状态。技术面显示，股指围绕5日及10日均线逐渐缩小震幅，并横向移动，整体尚处于强势调整格局。

短期技术指标中，KDJ在连续背离之后死叉下行，指示大盘短线以调整走势为主，MACD则继续处于高位钝化和严重超买状态，DMI趋向指标自历史峰值区域掉头回落，显示此前的单边上涨趋势已结束，布林通道指标BULL上轨横向移动，显示在3,080点的压力已形成，将构成短期震荡高点，下轨支撑则在2,900点附近，若破位，本周低点2,800点附近构成第二支撑位。

本周二沪市再创近8,000亿元的历史天量，伴随5年来最大单日跌幅和8.5%的全天最大震幅，多空分歧和对立白热化，短线若出现缩量趋势，则均量线将于下周形成死叉，市场交投热度将继续降温，并促大盘展开持续调整。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周巨幅震荡，周K线留下本轮行情以来最长上下影，配合此前已连续两周大涨，高位K线组合开始发出调整讯号，目前周均线系统继续向上发散，但股指急涨后乖离率仍偏高，后市或回档靠拢下档均线，或横向波动等待均线上移，继续单边上涨可能性不大。

本周沪指最高升至3,091点，已完全达到并略超过该大型复合双底型态突破后的量度升幅，其后面临2009-2011年多个阶段性行情头部的密集压力，中线展开横向调整或力度更大的向下回抽，完全符合技术面要求。

周线技术指标方面，KDJ持续背离后终见大盘单日暴跌，目前正掉头下行欲形成死叉，后市仍有较大调整空间，其他如MACD,DII等指标虽仍继续小幅上行，但难长时间停留于历史峰值和及超买区，并正逐步恢复技术面有效性，一旦出现回落迹象将进一步拓展大盘中线调整的空间和时间。（完）

(审校 黄凯)

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