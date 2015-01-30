《A股技术分析》沪综指料继续向下调整

《程实专栏》“一带一路”峰会 人民币国际化的新起点
“潮平两岸阔，风正一帆悬。”“811”汇改至今，人民币国际化阶段性放缓；而2017年4月以来，相关指标阴晴不定，更加剧了市场对人民币国际化前景的争论。我们认为，人民币汇率稳定和人民币国际化之间存在“跷跷板效应”，抑制贬值心魔是人民币走向世界的前提。随着人民币汇率运行趋于稳定，人民币国际化加速推进的新机遇已经出现。
路透北京1月30日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周持续下跌，量能出现退潮。技术面显示，股指跌破所有短期均线，调整压力继续加大，短线料继续向下；中线看，本周周线14周来首次下破5周均线，显示3,300点以上成为中线头部的概率大增。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周再度受压3,400点强阻力后连续震荡回落，至周五已跌破所有短期均线，而30日均线的再度失守将进一步加剧技术面卖压，料下周股指继续下跌回补3,173-3,178的前期跳涨缺口，随后获得短暂支撑，而此前向上久攻不破后，技术压力将下移至3,300点一线。
沪指三度冲击3,400点后回落，已形成小型多重顶雏形，若3,170附近的支撑破位，股指将进一步下试前次单日大跌低点3,110附近。
短期技术指标全面走软，KDJ死叉下行，MACD则创新低，布林通道中轨被破位，目前下轨位于3,100点附近，将吸引股指反复向其靠拢。
另从量能来看，成交额再现递减显示市场交投开始退潮，在短线保持震荡下行趋势下，价跌量缩将导致短线套牢筹码大量锁定，抑制大盘反弹力度。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再破5周均线，并为14周来首次收于其下，且创一年来最大单周跌幅，将上周单周弹幅全部抹杀，显示5周均线3,300点上方已成为出货区域，中线头部逐步形成。
下周10周均线快速上移至3,180点附近，与短线3,173-3,178缺口叠加，料暂时支撑大盘止跌，但在市场情绪转淡背景下，难以支撑大盘出现有力度反弹。
本月收盘亦为九个月来首次下跌，在继上月出现本轮中级上升行情最大月升幅后收出高位阴十字，K线组合显示见顶概率极大，由于乖离率程度较高，中线回撤力度不会太小，股指有回到3,000点以下寻底的技术要求。（完）
(审校 林高丽)
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