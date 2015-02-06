《A股技术分析》中国股市沪综指完成反抽 后市持续调整

《程实专栏》“一带一路”峰会 人民币国际化的新起点
“潮平两岸阔，风正一帆悬。”“811”汇改至今，人民币国际化阶段性放缓；而2017年4月以来，相关指标阴晴不定，更加剧了市场对人民币国际化前景的争论。我们认为，人民币汇率稳定和人民币国际化之间存在“跷跷板效应”，抑制贬值心魔是人民币走向世界的前提。随着人民币汇率运行趋于稳定，人民币国际化加速推进的新机遇已经出现。
路透北京2月6日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周借降准利好冲高，随后再度回落完成技术反抽。技术面显示，3,250点附近均线系统压力已成，上月中旬低点3,095亦被下破，调整有向纵深发展趋势；中线看，连续两周收阴，股指并跌破10周均线，中级调整格局得以确立。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): here
沪综指本周受降准消息刺激一度大幅冲高，但上档短期均线收敛于3,250点附近，有效制约大盘反弹，股指再度跌破五日均线，短期均线三个多月来将首次转为空头排列，对大盘形成压制。
从形态上看，沪指形成不规则双头型态，在完成技术性反抽后，3,095点的颈线位本周下破，后市调整压力将继续加大，3,000点整数关尚具备一定心理支撑，但2,900点之上并无实质性技术支撑点位。
短期技术指标本周则纷纷回到弱势区域，KDJ，MACD均再创新低，布林通道下轨开始下行，为大盘打开下跌空间，DMI趋向指标本周出现低位上扬，显示下跌趋势已形成，而基本面事件很难扭转这一趋势。
较长期走势(周线图): here
沪综指本周回抽五周均线后再度回落，并跌破10周均线，五周均线四个月来终见掉头下落，中级头部型态得以确立，而下方20周均线目前渐次上移，为下一道重要支撑位置。
大盘进入中级调整后，时间和力度均不会太短和太小，预计后市将先行震荡下试3,000点整数关，而中线仍有继续下落空间，从双头型态量度跌幅看，未来沪指回调至2,800点附近亦合乎技术面要求。（完）
(审校 张喜良)
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