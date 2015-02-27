《A股技术分析》沪综指反弹乏量存隐忧

《专栏》中国收紧监管齐发力 提振经济存挑战
今年3月以来，中国新一轮金融去杠杆拉开序幕，监管收紧成为新的高频词。从一季度末开始，以金融去杠杆为主题，一行三会多项监管措施重拳出击，用以规范和清理金融市场过度加杠杆的行为，鼓励资金进入实体经济。此轮金融去杠杆与去年10月开始的对于“房地产泡沫”的打压相互衔接，并以守住银行、证券、保险体系不发生系统性金融风险为底线。
路透北京2月27日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC节后继续震荡反弹，并重返3,300点之上。技术面显示，弹升过程中量能未现明显放大，且权重股操纵股指迹象仍明显，为后市运行埋下隐忧，仍需谨防短线快速回落；中线看，大盘回升再度接近前期头部及密集成交区，整体仍处于震荡调整过程中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): here
沪综指节后继续震荡弹升，收复3,300点整数关口并站至各短期均线之上，但大盘升势步履谨慎，量能有限，并明显有借助拉抬低价权重股带动股指以修复技术面的迹象，3,350点上方前期密集成交区继续构成较强阻力。
本周沪指填补上月单边下跌时形成的3,286-3,305点普通缺口，反弹动量消耗较大，同时下档留下的3,173-3,182点缺口则有待调整回补，技术面仍有回落要求。
量能方面，反弹过程中未现明显放大，整体量能水平仍呈现递减态势，若后市不明显放量，此前三次冲击3,400点之上形成的密集成交则难以突破，短线再度突击冲高不成，须谨防出现快速回落。
较长期走势(周线图): here
沪综指本周第三周回升，均线指标得以修复，五周均线下周位于3,265点附近，对大盘的支撑力度尚需验证；若破位，股指将重返3,200点下方寻求支撑。
连续三周上涨后沪指再度接近前期高点，在型态上有逐步形成第二头部迹象，成交量则成为关键因素。因春节因素近两周为不完整交易周，下周完整交易周的量能水平将决定股指对3,400点的冲击力度和走势性质。
沪指创3,406点本轮行情高点以来，调整时间尚短，各周线技术指标未有得到明显修复，RSI，KDJ，MACD均处于较高位置，大盘若继续反弹上涨将与其形成背离，显示整个中线调整尚需假以时日。（完）
(审校 张喜良)
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