《A股技术分析》沪综指震荡寻求短线突破方向

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指周一借降息利好高开低走，随后一路震荡回落，周五大盘收至5及10日均线之下和20和30日均线之上，处于下有支撑，上有压力的偏弱平衡状态，短线料继续震荡，随后寻求短线突破方向。

本周沪指下跌中途留下两个向下跳空缺口，起到制约大盘持续下跌的作用，料3,280和3,336点位成为短线反弹补缺目标，而节前3,173点附近的普通缺口则构成大盘下行的牵引，则为短线选择向下突破后的首要目标。

技术指标方面，KDJ、RSI均死叉下行，显示春节前的单边反弹走势已转为下跌调整，而BOLL通道中轨被下破，预示大盘最终仍可能回探3,200之下，量能方面，本周整体成交额明显回升，但伴随的是股指连续下行，显示逢高主动性卖压偏大。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周收阴，收盘跌破10周均线，下周五周均线上行至3,250点附近，料将成为多空反复争夺的指标点位，若破位股指中线将反复向3,200点以下拓展调整空间。

周技术指标本周偏弱，周KDJ、RSI均再度掉头下行，MACD则出现近九个月以来首次死叉，均意味着中线角度看，大盘仍处于结构性调整当中。（完）

(审校 杨淑祯)

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