《A股技术分析》沪综指将再试前高

图为合肥一家券商机构内，一名股民在看电脑上的股票信息。 REUTERS/Stringer

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指周初下探3,200点附近获20日均线支撑，中阳回升收复5及10日均线后逐步转强，短线连续发力向上形成小突破，填补此前下跌过程中形成的3,280和3,336点缺口，目前均线系统形成多头排列，将支撑大盘再次向前高3,400点附近发起冲击。

本次上攻仍沿袭轮番拉抬金融，能源等权重股的模式，反映多头信心仍显不足，3,400点上方的技术和心理压力仍大，加之上涨过程中再度留下两个普通缺口，将牵制股指上扬，短线一旦冲高不成有再度回落至3,300点的可能，惟多头在3,250点附近构筑第二道支撑线，以保障结构性行情持续进行。

日线技术指标本周在股指连续冲高下获得改善，结合均线型态的扭转，显示主力在推升大盘的过程中也十分注意对技术面的维护，但唯有有效激活量能，吸引增量资金大举进场方能攻下前高，下周新股申购解冻资金的回笼为此提供了机会，成交量能否明显放大是下周行情走势的关键。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周报收中阳，5周均线发挥了显着支撑，使得股指创八周来周收盘新高，再抵三个月以来形成的箱型震荡上沿，短线虽有望再创新高，但中线看，调整时间以及量能堆积仍不充分，整体料仍不脱高位震荡格局。

周技术指标本周虽未能持续向弱，但周KDJ、RSI无法配合大盘迅速回升，并将形成背离态势，使得股指运行至3,400点之上后缺乏技术面支持，并影响市场信心，料谨慎气氛将升温，中线出现向上突破的时机仍未成熟。（完）

(审校 林高丽)

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