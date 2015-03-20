《A股技术分析》沪综指短线料继续创新高

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:短期走势(日线图): here

沪综指本周突破前期高点3,406点后大举上涨，同时伴以明显放大的成交量，市场热情迅速激活，短期均线系统多头排列并发散向上，支撑投资者信心，下周料在5日均线支撑下继续震荡上试新高，但盘中震荡频率会加大。

本轮上涨过程中跳空缺口密集，仍为后市隐患，未来在增量资金跟进不足的时候将成为牵引大盘回调的主要目标位置，而获利盘堆积过大，可能导致类似1月中旬的大震荡走势再现，3,500点及3,450点为可能出现的急调主要目标位。

本轮升势涨幅巨大，但多数日线技术指标上升速率较慢，且离超买区域尚有明显距离，显示市场主力在继续倚重轮番攻击权重股控制股指的情况下，较好的运用了技术面助力，下周各主要技术指标尚不会对股指的震荡上扬形成制约，大盘有望继续维持强势格局。

较长期走势(周线图): here

沪综指本周收出三个半月以来最大涨幅，成交量明显放大助大盘有效突破前高，此前的高位箱型震旦格局予以打破，中线看股指将在3,400点之上进行新一轮多头震荡行情，3,450点附近形成中级强支撑。

由于股指在一个半月内即对前期高点形成突破，显示此前的调整仍为次级调整，去年七月以来的大级别上涨走势仍在行进之中，中线看股指仍将反复创出新高，但周技术指标中的KDJ、MACD、RSI均为背离状态，预示此轮上涨或为9个月以来牛市行情的赶顶阶段，而成交量能否继续放大到一个新的量级亦是观察大盘涨势延续性的重要指标。（完）

(审校 黄凯)

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