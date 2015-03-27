《A股技术分析》沪综指3,700点上方短线压力加大

《程实专栏》“一带一路”峰会 人民币国际化的新起点
“潮平两岸阔，风正一帆悬。”“811”汇改至今，人民币国际化阶段性放缓；而2017年4月以来，相关指标阴晴不定，更加剧了市场对人民币国际化前景的争论。我们认为，人民币汇率稳定和人民币国际化之间存在“跷跷板效应”，抑制贬值心魔是人民币走向世界的前提。随着人民币汇率运行趋于稳定，人民币国际化加速推进的新机遇已经出现。
路透北京3月27日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周继续创出新高后高位震荡。技术面显示，股指周内多次上攻3,700点上方皆冲高回落，市场信心有不足迹象，短线受5日及10日均线上行依托，大盘仍有机会再度冲击新高，但该整数关口之上压力仍大，若反复攻击不成将遭遇卖压集中释放；中线看，本月形成突破阳线，股指仍在中级上升趋势中运行，震荡过程中仍将反复上试新高。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周再创新高，随后以高位震荡为主，盘中多次冲击3,700点未能站稳其上，下周料仍有上攻机会，但3,750-3,770点技术压力偏大，冲高后仍可见回落，下档5日均线下周位于3,683点附近，与10日均线3,630点分别构成短期两道支撑。
技术指标方面，震荡过程中KDJ，RSI与大盘出现背离走势，MACD则接近超买区上升趋缓，DMI动向指标亦出现回落，BOLL线上轨开始掉头向下，下周将位于3,770点附近，构成较大压力。
本周沪市成交量自周二开始连续回落，市场谨慎情绪上升，目前5日均量线即将下穿10日均量线，短线大盘成交金额宜保持在单日6,000亿元之上，方能支持大盘再度冲击新高并维持强势，否则将加大短线获利卖盘压力。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指本月收阳已成定局，由于此前调整未能跌破5月均线，使得以月计的中级调整未能最终形成，大盘仍处于去年7月以来的原始上升趋势当中，料4月仍有新高可见，惟随着月线乖离程度的进一步上升，高位震荡仍是行情运行的主流。
由于沪指近期突破09年8月高点3,478点，大盘运行已经演化为对沪指自6,124历史高点下跌至1,664点的大熊市行情的修正走势，以黄金分割率计算，其上涨半分位处于3,894点附近，为沪指下一个冲击目标。
另从中级行情角度和运行型态看，沪指在完成3,400点附近4浪调整行情后，有进入第5浪上升的迹象，市场狂热气氛料助大盘快速赶顶，在冲击前述目标位后中级调整有望逐步展开。（完）
(审校 林高丽)
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