《A股技术分析》沪综指3,700点上方短线压力加大

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周再创新高，随后以高位震荡为主，盘中多次冲击3,700点未能站稳其上，下周料仍有上攻机会，但3,750-3,770点技术压力偏大，冲高后仍可见回落，下档5日均线下周位于3,683点附近，与10日均线3,630点分别构成短期两道支撑。

技术指标方面，震荡过程中KDJ，RSI与大盘出现背离走势，MACD则接近超买区上升趋缓，DMI动向指标亦出现回落，BOLL线上轨开始掉头向下，下周将位于3,770点附近，构成较大压力。

本周沪市成交量自周二开始连续回落，市场谨慎情绪上升，目前5日均量线即将下穿10日均量线，短线大盘成交金额宜保持在单日6,000亿元之上，方能支持大盘再度冲击新高并维持强势，否则将加大短线获利卖盘压力。

较长期走势(月线图): (here)

沪综指本月收阳已成定局，由于此前调整未能跌破5月均线，使得以月计的中级调整未能最终形成，大盘仍处于去年7月以来的原始上升趋势当中，料4月仍有新高可见，惟随着月线乖离程度的进一步上升，高位震荡仍是行情运行的主流。

由于沪指近期突破09年8月高点3,478点，大盘运行已经演化为对沪指自6,124历史高点下跌至1,664点的大熊市行情的修正走势，以黄金分割率计算，其上涨半分位处于3,894点附近，为沪指下一个冲击目标。

另从中级行情角度和运行型态看，沪指在完成3,400点附近4浪调整行情后，有进入第5浪上升的迹象，市场狂热气氛料助大盘快速赶顶，在冲击前述目标位后中级调整有望逐步展开。（完）

(审校 林高丽)

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