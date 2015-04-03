《A股技术分析》沪综指短线仍有上升空间

图为上海一家券商机构内的股民在看电脑屏上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指周一以跳空方式突破3,700点后震荡上扬，3,770点技术阻力亦以盘中反复震荡方式最终予以突破，股指全周运行于5日均线上方，强势尽显，短线料继续上升，目标指向3,894点，其后仍有一定幅度惯性冲高空间。

技术指标方面，股指创新高过程中KDJ，RSI与大盘继续背离并出现钝化，MACD继续在超买区运行，BOLL线上轨则重新走高，下周将抵达3,900点上方，压力位上移减缓了股指短线上攻阻力。

本周沪市日均成交额达到6,000亿元以上，有力支撑了大盘持续创出新高，获利示范效应料刺激场外资金继续涌入，封堵大盘短线回调空间，惟若出现大盘单日爆出近8,000亿元天量，则将耗尽多头能量，是为短线见顶的警示信号。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周连续第四周上涨，大盘与周均线乖离程度持续放大，或制约大盘升幅，震荡上涨仍是大盘主要运行方式，此前大盘震荡区域3,682-3,700区间则具备较强支撑。

本周沪市成交额连续第三周增长并创历史新高，但增幅不明显，显示整个市场或面临资金总量无法扩张的掣肘，若出现单日创历史天量但周成交额不再明显放大，须警惕大盘出现最后的疯狂随即见顶回落。

由于沪指近期突破09年8月高点3,478点，大盘运行已经演化为对沪指自6,124历史高点下跌至1,664点的大熊市行情的修正走势，以黄金分割率计算，其上涨半分位处于3,894点附近，中期走势下周有望达至该目标后再行演化。（完）

(审校 林高丽)

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