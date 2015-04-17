《A股技术分析》沪综指加速冲顶 谨防空头能量突然释放

作者 曾祥进

路透北京4月17日 - 中国股市沪综指.SSEC本周继续震荡中大幅攀升，成交额再见历史天量，市场情绪呈现白热化状态，大盘似进入短中线共振加速冲顶阶段，市场风险明显上升。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周连创七年来收盘新高及历史天量，多头绝对掌控市场，目前股指的运行完全摆脱基本面和技术面因素，而完全由资金面和市场情绪主导。在场外资金仍保持净流入及场内筹码锁定率不出现明显下降的情况下，大盘仍将加速冲顶，4,420点附近成为多头的下一个主要目标位。

短期技术面，KDJ指标连续高位钝化多日，RSI亦是高位震荡背离，趋向指标DMI则连续三个交易日回落，与大盘加速上涨背离特征更为明显，后市须谨防技术指标连续背离后引发空头能量突然释放。

本周沪指盘中仍出现多次大幅震荡，最终增量资金的进场均助大盘扭转调整态势继续逼空上涨，后市须观察成交额能否持续跟进；同时近两个交易日权重股上涨明显，股指上升斜率和单日涨幅明显加大，且在4,200点附近留下高位跳空缺口，短线再度冲高将接近4,420点附近的中线重要关口，后市谨防冲高之后的大幅回落。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周连续第六周上涨，价升量增加中阳线显示中线运行继续保持多头走势，在股指未能触及五周线之前，大盘均将保持相对强势，但连续加速恐难以保持，乖离程度过大最终仍将导致股指出现回撤，震荡走势不可避免。

沪指目前直指6,124历史高点下跌至1,664点以来其0.618黄金分割位--位于4,420点左右，以目前势头看，下周有望实现该涨幅目标。从中长期走势看，该点位的技术意义较为重大，其压力不可小觑，料中线有可能以该点位为目标，逐步进入震荡调整格局。（完）

(审校 张喜良)

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