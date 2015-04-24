《A股技术分析》中国股市沪综指面临重要技术压力

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京4月24日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周再创新高，盘中升至4,420点附近重要技术位后震荡回落，市场情绪有降温迹象，短线料续有脉冲式上攻，但上方压力重大，短中线大盘均开始面临回调整理要求。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周再创新高，期间完成4,420点上攻目标，在政策面出现降温背景下，技术面压力同步上升，沪指高位出现十字星调整讯号初现。在市场人气仍高涨情况下，短线沪指料续有脉冲式上攻，但4,420点以上风险收益比将明显上升，冲高之后难以站稳，同时5日均线下周初上移至4,380附近，构成短线支撑。
短期技术面继续走弱，KDJ即将形成死叉，RSI连续背离多日后死叉下行，MACD居于高位继续上行空间有限。另外本周三形成的4,293-4,297点跳空缺口大概率为竭尽缺口，存在回补要求，若大盘二次回探下破5日均线，补缺下跌走势将展开。
本周大盘再创周成交额天量，资金推动型行情特征明显，后市运行仍将受资金流向影响，上涨需要增量资金源源不断的推升，而此前进场资金获利幅度可观，一旦套现将对大盘形成不小冲击，后市震荡将继续加大，盘中小规模的多杀多走势会频繁上演。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周连续第七周上涨，上升通道完好，多头行情仍在延续中，相比短期技术指标，中线技术面多趋于钝化，对大盘指导意义降低，但累积升幅过大和接近强技术压力位，或将导致周线级别的震荡和调整渐趋渐近。
沪指6,124历史高点下跌至1,664点以来其0.618黄金分割位4,420点本周已被触及，显示大盘升势已抵达重要技术位置，中国股市若要获得更为长远的升势和保持有延续性的走势，势必在此出现合理的整理和回调，料中线有可能以该点位为目标，逐步进入震荡调整格局。（完）
(审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。