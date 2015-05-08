《A股技术分析》沪综指寻求短线超跌反弹

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周出现大幅下挫，周五有所反弹，大盘跌破所有短期均线，惟触及30日均线后获得支撑出现超跌反弹，但相比累积跌幅，反弹力度仍有限且成交量不足，前期4,300点上方堆量明显，将对股指形成强阻力，同时5，10日均线高位掉头下行，对反弹形成压制。

短期技术指标纷纷趋弱，KDJ，RSI高位背离钝化后本周明显下行，均进入弱势区域，MACD首现两个月以来高位死叉。另外布林通道中轨本周被跌破，亦表明大盘此前的强势特征已改变，短线的上涨在得不到技术指标的配合下仅能视为反弹。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周创2010年7月以来最大单周跌幅，显示本轮中级上升行情在历经长时间跨度和升幅后，空头能量释放的威力不可小觑。另外本周股指为12周以来首次跌破5周均线，亦为中期调整的初步讯号，下周该线将升至4,310点附近，将成为多空争夺的重要点位，若不能收复该点位，中线调整压力将逐步加大。

尽管本轮上涨沪指一度突破6,124历史高点下跌至1,664点以来的0.618黄金分割位4,420点，但在该点位之上的运行仅有五个交易日，显示该位置的技术面意义仍然重大，在没有经过有效的调整之前，大盘难以一蹴而就，股指需要相当一段时间的调整震荡才能积蓄能量，以拓展未来更大的上升空间。（完）

(审校 杨淑祯)

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