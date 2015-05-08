《A股技术分析》沪综指寻求短线超跌反弹

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京5月8日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周出现连续下挫，触及30日均线后略现反弹。技术面显示，大盘出现两个月以来最大获利抛压，短中期均线系统明显转弱，但因下跌急促出现超跌，短线有技术性反弹要求；中线看，多数技术指标出现见顶信号，大盘料于震荡中进入较大级别中级调整。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周出现大幅下挫，周五有所反弹，大盘跌破所有短期均线，惟触及30日均线后获得支撑出现超跌反弹，但相比累积跌幅，反弹力度仍有限且成交量不足，前期4,300点上方堆量明显，将对股指形成强阻力，同时5，10日均线高位掉头下行，对反弹形成压制。
短期技术指标纷纷趋弱，KDJ，RSI高位背离钝化后本周明显下行，均进入弱势区域，MACD首现两个月以来高位死叉。另外布林通道中轨本周被跌破，亦表明大盘此前的强势特征已改变，短线的上涨在得不到技术指标的配合下仅能视为反弹。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周创2010年7月以来最大单周跌幅，显示本轮中级上升行情在历经长时间跨度和升幅后，空头能量释放的威力不可小觑。另外本周股指为12周以来首次跌破5周均线，亦为中期调整的初步讯号，下周该线将升至4,310点附近，将成为多空争夺的重要点位，若不能收复该点位，中线调整压力将逐步加大。
尽管本轮上涨沪指一度突破6,124历史高点下跌至1,664点以来的0.618黄金分割位4,420点，但在该点位之上的运行仅有五个交易日，显示该位置的技术面意义仍然重大，在没有经过有效的调整之前，大盘难以一蹴而就，股指需要相当一段时间的调整震荡才能积蓄能量，以拓展未来更大的上升空间。（完）
(审校 杨淑祯)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。