《A股技术分析》沪综指转入高位震荡格局

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京5月15日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周反弹冲高后有所回落，整体呈现震荡走势。技术面显示，4,300点前期密集成交区域上方压力仍大，股指无法收复5、10、20日短期均线，且30日均线上移，下方支撑力度有所减弱，短线单边上行趋势已终结，后市将转入高位震荡格局；中线看，5周均线开始反压大盘，4,300点之上多头虽有望继续组织多次反击上攻，但难企稳，较大级别调整继续展开中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周先扬后抑，周五股指未能站至5日均线之上多头士气转弱，下周料继续围绕短期均线进行争夺，有脉冲式冲击4,400点机会，但难延续和站稳其上，大盘在4,300-4,400区间暂进行震荡拉锯可能性大。
本周沪股整体量能水平未见放大，前期4,300点之上的密集成交区域技术压力较大，4,420点以上则构成强阻力，下周30日均线将上移至4,260-4,300区间，暂对股指继续构成支撑，但一旦跌破则将引发抛压上升。
本周短期技术指标在反弹中未见改善，MACD指标中DIF不断走低，布林通道中轨一度被收复后再次被跌破，DMI动向指标与大盘背离下行，显示前半周的上涨属于技术性反弹，整体看大盘将转入高位震荡格局。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周回试5周线后回落，连续第二周收于其下，且下周开始该线将开始走平，4,330点附近压力逐步汇聚，中线看4,300-4,400区间有望成为大盘连续数月上涨以来的休整区域，较大级别震荡整理将持续展开。
去年7月以来沪股已呈现较明显的5浪上升，下周沪指若继续冲高，则仍运行于第5浪末端，冲高后回落概率极大，而若不能站至4,330点之上，则将加大第5浪运行已提前结束的可能性，中线调整的技术讯号将更为清晰。（完）
(审校 杨淑祯)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。