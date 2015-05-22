《A股技术分析》中国股市沪综指打破盘局再续升势

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京5月22日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周再显强势，上周的盘整震荡格局被轻松打破，股指再创新高重续升势。技术面显示，短期指标迅速改善，场外大量资金聚集并不断入市，市场乐观情绪主导盘面，料短线做多能量在新股申购资金回流支持下还将不断爆发，大盘指向5,000点目标；中线看，技术指标再度出现高位钝化和背离，但难以制约大盘冲动性上涨，大级别调整再度顺延。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/haw74w)
沪综指本周强势出乎意料，短期均线全部收复并迅速转化为多头排列，此前的盘整格局轻松打破，盘面形成逼空走势，吸引场外资金大举流入，短期均线系统料支持大盘继续上行，期间的调整或多以盘中震荡方式进行和完成。
沪指本周有三个交易日出现向上跳空并未能于当日回补，显示做多能量的释放极为强烈，周五沪股成交额再超万亿元，下周新股申购资金还将大举回流，短线或受赚钱效应刺激和吸引追涨入市，从而继续推升大盘呈强势上攻。
由于股指已见新高，股指自上周的回调低点开始的上涨可被视为一个新的升浪，本周的暴涨符合其第3子浪的运行特征，从运行态势看，短线还将经历两次连续的狂热冲高，期间有一个强势调整，最终或在5,000点上方耗尽多头的能量。
本周短期技术指标得到快速的改善，整体看当前技术指标的反应相对落后于股指的走势，大盘脱离基本面和技术面运行的特征再现。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jaw74w)
沪综指本周大涨创五个半月最大单周涨幅，此前的盘整格局被有效打破，周均线系统重新恢复强势格局，中线上升趋势得以保持，显示中期调整仍未有效展开，大盘还将保持上行态势。
沪指本周再创七年来新高，从量能看出现明显回升，能量潮再创新高，对大盘上涨形成有效支撑，同时股指已远离此前重要技术点位4,420点，显示对其有效突破的机率大增，下一个费波纳奇数列或黄金分割主要位置处于5,070点附近，已成为多头下一个短中线双重攻击目标。（完）
(审校 林高丽)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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