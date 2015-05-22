《A股技术分析》中国股市沪综指打破盘局再续升势

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/haw74w)

沪综指本周强势出乎意料，短期均线全部收复并迅速转化为多头排列，此前的盘整格局轻松打破，盘面形成逼空走势，吸引场外资金大举流入，短期均线系统料支持大盘继续上行，期间的调整或多以盘中震荡方式进行和完成。

沪指本周有三个交易日出现向上跳空并未能于当日回补，显示做多能量的释放极为强烈，周五沪股成交额再超万亿元，下周新股申购资金还将大举回流，短线或受赚钱效应刺激和吸引追涨入市，从而继续推升大盘呈强势上攻。

由于股指已见新高，股指自上周的回调低点开始的上涨可被视为一个新的升浪，本周的暴涨符合其第3子浪的运行特征，从运行态势看，短线还将经历两次连续的狂热冲高，期间有一个强势调整，最终或在5,000点上方耗尽多头的能量。

本周短期技术指标得到快速的改善，整体看当前技术指标的反应相对落后于股指的走势，大盘脱离基本面和技术面运行的特征再现。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jaw74w)

沪综指本周大涨创五个半月最大单周涨幅，此前的盘整格局被有效打破，周均线系统重新恢复强势格局，中线上升趋势得以保持，显示中期调整仍未有效展开，大盘还将保持上行态势。

沪指本周再创七年来新高，从量能看出现明显回升，能量潮再创新高，对大盘上涨形成有效支撑，同时股指已远离此前重要技术点位4,420点，显示对其有效突破的机率大增，下一个费波纳奇数列或黄金分割主要位置处于5,070点附近，已成为多头下一个短中线双重攻击目标。（完）

(审校 林高丽)

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