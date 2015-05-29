《A股技术分析》中国股市急升赶顶 沪综指五千点或为重要头部

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京5月29日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周前半段急升接近5,000点，随后大幅回落调整。
技术面显示，大盘快速接近5,000点有赶顶意味，卖压明显出现集中释放，连续超买和钝化的技术指标亦完全不与大盘此前涨势配合，短线股指尚有回试收复5日均线的尝试，但上档压力极大，后市多以反复冲高-震荡-回落为主要运行特征。
中线看，股指出现数年来大型高位阴十字星，大级别调整征兆再现。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/xad84w
沪综指本周初段延续上周强势，连续急升几欲触及5,000点大关，随后获利卖压集中释放，形成大幅震荡，短期股指失守5日和10日均线，市场狂热气氛转弱，下档20日及30日均线目前聚合于4,460-4,470附近，短线料有较强支撑，大盘低位获得支撑后仍有二次上攻可能，但5,000点不管从技术面还是心理上均形成强大压力和威慑，冲高后多见回落。
沪指大幅下跌后迅速回补上周盘中留下的跳空缺口，目前尚留下4,417-4,432一明显缺口，或在更大级别调整展开后得以回补，但4,400点一线在较长时期内将成为多头的重要防线。
5月初回调低点开始的上涨若被视为一个新的升浪，随后的连续暴涨符合其第3子浪的运行特征，本周的大幅下跌或为第4子浪，随后大盘的回升即形成最后一波升浪，不管运行高度能否再度达到5,000点，随后都将展开短中线双重调整。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/zad84w
沪综指本周冲高后大幅回落，收盘形成本轮行情以来幅度最大的阴十字星，且上影线长达300点，预示5,000点附近形成重要头部的机率明显增加，目前须考察5周均线支撑力度，下周约位于4,480附近，料能支撑股指6月上旬的运行。
沪指本周快速冲高，距离费波纳西数列或黄金分割主要位置5,070点不到两个百分点涨幅，基本上可视为接近此波急升目标，并有赶顶迹象，料5,000点附近将成为中线重要头部，较大级别中级调整或以其为起点渐次展开。（完）
(审校 黄凯)
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路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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