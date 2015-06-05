《A股技术分析》沪综指5000点上方面临剧烈震荡

图为上海一家券商机构内的投资者在打牌。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/vyn84w)

沪综指本周止跌上涨，在继续创出逾七年新高后迈向5,070点附近的重要目标位，但围绕5,000点附近股指多次出现大幅震荡，日K线形态连续出现多个高位吊颈线，显示市场持筹心态不稳，不断有卖压释放。股指盘中多次下探5日均线致该线支撑力度减弱，短线若回落下破该线将导致抛压骤增，后市仍应谨防冲高回落。

5月初回调低点开始的本轮上涨本周已经形成完整的5浪走势，而创新高之后的大盘持续震荡具有第5子浪末端的运行特征，短线盘中的跳升缺口当日被回补的机率大增，显示调整讯号已频频发出。

而处于高位运行的诸多短线技术指标中，KDJ再现背离，ADX趋向指标全周单边下行，与股指的上涨背道而驰，显示大盘的上涨趋势未被认同，惟能量潮续创新高，显示场外增量资金还在不计风险的大量涌入，暂支撑大盘维持高位。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wyn84w)

沪综指本周大幅上涨收出中阳，吃掉上周形成的阴十字星上影，5周均线的支撑助涨作用继续发挥，但半年来最大单周升幅以及周内多次震荡令多头能量消耗巨大，周线连续站稳5,000点之上仍面临较大压力，中线大盘方向性的变化仍视5周均线的运行状况，下周其处于4,720点附近，一方面因距当前股指较远，乖离过大对大盘上涨形成牵引，另一方面在该点位处则构成较强支撑。

沪指本周创出新高，继续迈向费波纳西数列即黄金分割主要参考目标位5,070点下周预计可达至该位置，此点位是沪指6,124点历史高点下方最后一个重要技术参照位，本轮牛市行情若要创出历史新高，在该点位处进行中级调整符合技术面要求，同时也契合管理层欲变市场快牛走势为慢牛走势的意愿。（完）

(审校 杨淑祯)

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