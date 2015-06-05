《A股技术分析》沪综指5000点上方面临剧烈震荡

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京6月5日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周上涨站至5,000点之上。技术面显示，大盘经历上周暴跌后回升，继续向中级重要目标点位5,070点附近推升，但震荡频率明显加剧，卖压时有快速释放，显示5,000点之上市场持筹心态不稳，短线大盘仍面临剧烈震荡。中线看，继上周高位阴十字星后再现中阳，显示五周均线仍然继续支撑大盘。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/vyn84w)
沪综指本周止跌上涨，在继续创出逾七年新高后迈向5,070点附近的重要目标位，但围绕5,000点附近股指多次出现大幅震荡，日K线形态连续出现多个高位吊颈线，显示市场持筹心态不稳，不断有卖压释放。股指盘中多次下探5日均线致该线支撑力度减弱，短线若回落下破该线将导致抛压骤增，后市仍应谨防冲高回落。
5月初回调低点开始的本轮上涨本周已经形成完整的5浪走势，而创新高之后的大盘持续震荡具有第5子浪末端的运行特征，短线盘中的跳升缺口当日被回补的机率大增，显示调整讯号已频频发出。
而处于高位运行的诸多短线技术指标中，KDJ再现背离，ADX趋向指标全周单边下行，与股指的上涨背道而驰，显示大盘的上涨趋势未被认同，惟能量潮续创新高，显示场外增量资金还在不计风险的大量涌入，暂支撑大盘维持高位。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wyn84w)
沪综指本周大幅上涨收出中阳，吃掉上周形成的阴十字星上影，5周均线的支撑助涨作用继续发挥，但半年来最大单周升幅以及周内多次震荡令多头能量消耗巨大，周线连续站稳5,000点之上仍面临较大压力，中线大盘方向性的变化仍视5周均线的运行状况，下周其处于4,720点附近，一方面因距当前股指较远，乖离过大对大盘上涨形成牵引，另一方面在该点位处则构成较强支撑。
沪指本周创出新高，继续迈向费波纳西数列即黄金分割主要参考目标位5,070点下周预计可达至该位置，此点位是沪指6,124点历史高点下方最后一个重要技术参照位，本轮牛市行情若要创出历史新高，在该点位处进行中级调整符合技术面要求，同时也契合管理层欲变市场快牛走势为慢牛走势的意愿。（完）
(审校 杨淑祯)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。