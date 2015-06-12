《A股技术分析》沪综指仍有脉冲式上攻机会 但持续性有限

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京6月12日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周维持高位震荡走势，成交量前高后低。技术面显示，大盘在越过5,070点附近重要技术位置后，上攻动力开始减弱，市场谨慎情绪升温，短线虽仍有脉冲式上攻机会，但持续性料有限，冲高后反复回落机率较大；中线看，周线继续收红，显示中级上升趋势持续，五周均线对大盘仍有较强支撑力度。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图):(link.reuters.com/puw84w)
沪综指本周高位横向震荡，股指紧贴五日均线运行，下周该线位于约5,130点附近，距当前位置较近，料有下试机会，同时10日均线也快速上行接近5,060点附近，形成短线支撑。
沪指在越过5,070点附近重要历史技术位后，上涨走势犹疑不决凸显市场心态转趋谨慎，同时成交量有所缩减，亦表明观望气氛上升。此外，本周分时图显示浪型缠绕混杂，为多空分歧上升讯号，短线谨防向下突破后卖压出现集中释放。
高位运行的诸多短线技术指标中，KDJ继续保持背离和钝化态势，MACD进入超买区，红柱不断缩短，ADX趋向指标持续下行至低位后有回升迹象，显示大盘短线将出现方向性突破走势。
较长期走势(周线图):(link.reuters.com/quw84w)
沪综指本周续收红，五周均线继续向上运行发挥助涨和支撑，在股指未触及该线前，大盘暂难展开较大力度调整；同时本周成交量高于上周，但累积升幅仅为上周三分之一，仍显示出大盘在历史重要技术点位附近面临的压力，下周重点观察周K线形态及量能状态。
沪指本周冲破了费波纳西数列即黄金分割主要参考目标位5,070点，是否有效突破该重要技术位尚需验证。此点位是沪指6,124点历史高点下方最后一个重要技术参照位，大盘是否在该位置处进行合理中级调整，将对本轮牛市行情后续行进方式产生重大影响。（完）
(审校 张喜良)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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