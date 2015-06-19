《A股技术分析》沪综指走势逆转 迅速进入中级调整

路透北京6月19日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周出现逆转暴跌走势。技术面显示，5,070点附近的历史压力区终于释放出强大空头能量，股指连续重挫一度出现罕见的崩盘式下跌，市场遭受重创，惟短线严重超卖，预计在继续惯性下跌后或于4,400点附近获得有效支撑并寻求反弹。

中线看，七年最大单周跌幅显示中级调整已迅疾展开，鉴于短线累计跌幅巨大，后市中期调整或有望以时间换空间，在较长时间段内以震荡方式于4,400-4,800点区间内进行。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/heg94w)

沪综指本周连续暴跌，高位出现多个大阴线，周五股指并跌破所有短期均线，此前的多头格局和市场氛围已被完全摧毁，盘中甚至一度出现崩盘迹象。料短线仍有惯性下跌空间，60日均线4,450点附近成为最近一道技术防守线，而5月震荡平台4,400点附近料具备实质性支撑，股指探至该点位后必现反弹。

本周沪指高位出现三个向下跳空缺口，下周开盘若再现向下跳空，其为竭尽型缺口的机率极大，随后将获得回补，大盘有望逐步展开技术性反弹行情，但反弹空间较为有限。另外本周沪指走出清晰的三浪下跌形态，显示下跌趋势明确，自去年中以来的上涨趋势已经被逆转。

短线技术指标中，KDJ，MACD，RSI全面转为空头走势，ADX趋向指标持续回升，亦显示大盘本周的下跌为明确的趋势性下跌，短期内大盘即便出现反弹及震荡也难改调整的大趋势，后市总体上料跌多涨少，阴线多于阳线，市场赚钱效应大减。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/keg94w)

沪综指本周暴跌创七年最大单周跌幅，亦为四个月来首次连续跌破五周及10周均线，巨量长阴形态发出中级调整的明确讯号。由于在极短时间内完成如此巨大跌幅，中级调整或以时间换空间的方式进行，从幅度上看，本周自最高点已下跌700点，首轮跌幅基本到位；从时间上看，本轮中级调整当以月计，未来数月内股指或均将于4,400-4,800点区间进行震荡整理。

沪指本周最终还是受阻于费波纳西数列即黄金分割主要参考位5,070点，该点位的强大压力最终仍得到有效释放，给予本轮呼声甚高的牛市走势一记重击。中线看，该位置成为已经展开的中级调整行情的起点，大盘将进行充分有效的多空换手和震荡整理，才能最终突破该压力位，向历史新高进军。（完）

(审校 张喜良)

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