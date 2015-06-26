《A股技术分析》沪综指暴跌后首轮调整基本到位

图为上海一家券商大厅内的投资者在看股票信息。 REUTERS/Aly Song

技术面显示，上周的下跌缺口在反弹中未能予以填补，股指即再现重挫并留下新的向下跳空缺口，显示卖压释放极其强大，且多数短线技术指标尚未出现明显超卖，后市仍有惯性下跌空间，不过沪综指自高点以来的首波调整基本到位，当前位置随时可现大力度反弹；中线看，中级调整持续展开中，半年线位置于3,900点附近具备强大技术支撑，沪指将在一个较宽幅的空间内进行震荡调整。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/feq94w)

沪综指本周反弹夭折后继续暴跌，60日均线再告失守后卖压放大，同时部分配资及融资盘的爆仓放大了股指下跌力度，周五股指期货主要品种罕见跌停，显示短线大盘仍有惯性下跌空间，上周的重要技术位4,400点跌破后短线股指开始威胁4,000点一线。

上周沪指高位出现三个向下跳空缺口，其最近一个位于4,744-4,780点，本周大盘仅反弹至4,720点即无力上行，显示大盘做多氛围降温明显，本周五则再现向下跳空缺口4,527-4,456点，短线仍属竭尽型缺口的机率较大，后市下探再获得支撑后，大盘短期内将以填补该缺口为目标展开反弹。

此外，九个交易日以来沪指运行的浪型极其清晰明了，本周先扬后抑与上周的走势共同构成日K线上的5浪下跌走势，亦显示沪指本轮调整行情的第一个完整波段已基本到位，短线已处下跌末端，当前点位之下虽市场心态极为恐慌，但构成一个重要的短线底部的技术要件基本成熟。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jeq94w)

沪综指本周连续第二周收阴，自高点以来累计最大跌幅继续扩大至逾千点，短时间内调整力度之大为历史少见，中级调整行情向纵深发展，目前20周均线位于4,100点附近，继续向下则有半年线3,900点的多头生命线支撑，因此从中级调整的幅度看，下方空间已经有限。

此外，短线走势已清晰显示沪指走出5浪运行，可视为中级调整的第一个波段已基本完成，后市将逐步进入以逐波反弹，宽幅震荡为主要运行特征的行情，本轮中级调整的时间当以月计，后市反弹回升的两个目标分别位于4,400-4,500点区间以及4,800点附近，但4,800点以上已形成重要中期头部，数月内或已无望收复。（完）

(审校 林高丽)

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