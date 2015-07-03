《A股技术分析》沪综指离重要转折点已不远

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京7月3日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周略见反弹后连续暴跌，半年线被轻松击穿，市场完全陷入崩盘式恐慌。
技术面显示，部分指标创多年新低，大盘超卖状态明显，短线虽有惯性下挫空间，但离重要转折点料已不远，大力度回升行情渐行渐近；中线看，大盘连续第三周收阴，确认已进入大级别调整周期，时间至少在数月以上。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/dab25w)
沪综指本周反弹再度夭折后继续暴跌，120日半年均线亦失守加剧市场卖压，股指期货走势继续引导现货指数出现大幅震荡，目前的下跌亦超出了基本面和技术面的要求，短线市场恐慌情绪完全占据上风，在未完全释放前还将持续打击大盘。
技术面上看，半年线位于3,945点附近，股指连续两日收于其下，是否有效跌破尚需验证，同时下方至3,515点间已无明显的技术支撑，不排除股指再度大幅探底至该点位之后再寻求反弹，并逐步收复半年线。
技术指标看，多个指标已经进入超卖区域，其中MACD指标已经创出七年来新低，股指本周亦连续下破布林通道下轨，显示下跌将遭遇持续抵抗，惟动向指标DX仍在持续上行，显示本轮下跌趋势尚在延续，短线仍将惯性下杀后方有望扭转跌势。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/fab25w)
沪综指本周再大跌12%，20周均线轻松跌破，同时下破5月线，叠加效应导致大盘出现崩溃迹象，同时破位使得中级调整的空间进一步被打开，调整的力度和时间均不断放大和延长，料数月内大盘都将在调整格局中运行。
短期走势图上的多个支撑点位如4,000点整数位及半年线的下破，以及连续暴跌，使得短期技术面研判依据暂时失真。而观察周线显示，去年以来的本轮上涨行情回落半分位位于3,510点附近，另外目前10月线位于3,550点附近，与半分位支撑带叠加，料能形成一个具有实质技术意义的支撑，预计大盘跌至该位后有望达成重要底部。（完）
(审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。