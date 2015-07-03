《A股技术分析》沪综指离重要转折点已不远

图为一名男子在上海证交所内用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

技术面显示，部分指标创多年新低，大盘超卖状态明显，短线虽有惯性下挫空间，但离重要转折点料已不远，大力度回升行情渐行渐近；中线看，大盘连续第三周收阴，确认已进入大级别调整周期，时间至少在数月以上。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/dab25w)

沪综指本周反弹再度夭折后继续暴跌，120日半年均线亦失守加剧市场卖压，股指期货走势继续引导现货指数出现大幅震荡，目前的下跌亦超出了基本面和技术面的要求，短线市场恐慌情绪完全占据上风，在未完全释放前还将持续打击大盘。

技术面上看，半年线位于3,945点附近，股指连续两日收于其下，是否有效跌破尚需验证，同时下方至3,515点间已无明显的技术支撑，不排除股指再度大幅探底至该点位之后再寻求反弹，并逐步收复半年线。

技术指标看，多个指标已经进入超卖区域，其中MACD指标已经创出七年来新低，股指本周亦连续下破布林通道下轨，显示下跌将遭遇持续抵抗，惟动向指标DX仍在持续上行，显示本轮下跌趋势尚在延续，短线仍将惯性下杀后方有望扭转跌势。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/fab25w)

沪综指本周再大跌12%，20周均线轻松跌破，同时下破5月线，叠加效应导致大盘出现崩溃迹象，同时破位使得中级调整的空间进一步被打开，调整的力度和时间均不断放大和延长，料数月内大盘都将在调整格局中运行。

短期走势图上的多个支撑点位如4,000点整数位及半年线的下破，以及连续暴跌，使得短期技术面研判依据暂时失真。而观察周线显示，去年以来的本轮上涨行情回落半分位位于3,510点附近，另外目前10月线位于3,550点附近，与半分位支撑带叠加，料能形成一个具有实质技术意义的支撑，预计大盘跌至该位后有望达成重要底部。（完）

(审校 黄凯)

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