《A股技术分析》沪综指处震荡反弹格局

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京7月17日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指于上周出现重要转折走势后，本周呈震荡反弹格局。技术面显示，整体量能水平萎缩明显，市场参与度下降，反弹主要由护盘力量主导，投资者信心仍不稳定，短中期多条均线于4,000点附近汇集，将压制大盘反弹幅度和加剧股指波动。
中线看，连续两周较长下影线显示3,800点之下的支撑有效，但上档面临五周均线下压，且此前连续三周重挫严重冲击市场，中级调整将经历极其漫长的过程。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/xut25w
沪综指本周运行于多条短中期均线之间，期间两度下破10日均线，剔除护盘因素，显示投资者持筹信心仍不稳，目前股指回升已接近20日和120日均线汇集处约4,000点附近，料将对大盘反弹形成明显压制。
本周沪市成交金额出现整体萎缩迹象，尤其在后两日反弹过程中更为明显，显示在管理层降杠杆过程中市场增量资金不足，亦制约大盘反弹力度，在平稳渡过本月股指期货交割日后，若量能不能出现明显放大，则将遭遇短线获利盘和此前套牢盘的双重卖压。
技术指标方面，多数指标出现回升，KDJ已升至中值区上方，MACD则出现低位金叉，显示大盘整体处于恢复回暖态势，惟位于4,000点附近的布林通道中轨将压制股指反弹，为短线最为密集的压力区。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/zut25w
沪综指本周第二周收升，幅度较上周明显减弱，30周均线继续发挥支撑作用，但连续两周的反弹上涨护盘因素占据主导作用，较长的下影线对股指仍有向下拉动效应；从中线角度看，后市在经历反弹格局后，仍有反复向下运行的趋势。
去年以来的本轮上涨行情回落半分位位于3,510点附近，上周短暂打破后快速回升，显示技术面与政策性护盘因素发生共振，产生了明显的支撑作用，但上档五周均线目前正处于快速下移中，料对大盘形成反压，中线运行料处于相对艰难境地中，期间不排除还会出现局部性的杀跌走势。（完）
(审校 张喜良)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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