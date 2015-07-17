《A股技术分析》沪综指处震荡反弹格局

路透北京7月17日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指于上周出现重要转折走势后，本周呈震荡反弹格局。技术面显示，整体量能水平萎缩明显，市场参与度下降，反弹主要由护盘力量主导，投资者信心仍不稳定，短中期多条均线于4,000点附近汇集，将压制大盘反弹幅度和加剧股指波动。

中线看，连续两周较长下影线显示3,800点之下的支撑有效，但上档面临五周均线下压，且此前连续三周重挫严重冲击市场，中级调整将经历极其漫长的过程。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): link.reuters.com/xut25w

沪综指本周运行于多条短中期均线之间，期间两度下破10日均线，剔除护盘因素，显示投资者持筹信心仍不稳，目前股指回升已接近20日和120日均线汇集处约4,000点附近，料将对大盘反弹形成明显压制。

本周沪市成交金额出现整体萎缩迹象，尤其在后两日反弹过程中更为明显，显示在管理层降杠杆过程中市场增量资金不足，亦制约大盘反弹力度，在平稳渡过本月股指期货交割日后，若量能不能出现明显放大，则将遭遇短线获利盘和此前套牢盘的双重卖压。

技术指标方面，多数指标出现回升，KDJ已升至中值区上方，MACD则出现低位金叉，显示大盘整体处于恢复回暖态势，惟位于4,000点附近的布林通道中轨将压制股指反弹，为短线最为密集的压力区。

较长期走势(周线图): link.reuters.com/zut25w

沪综指本周第二周收升，幅度较上周明显减弱，30周均线继续发挥支撑作用，但连续两周的反弹上涨护盘因素占据主导作用，较长的下影线对股指仍有向下拉动效应；从中线角度看，后市在经历反弹格局后，仍有反复向下运行的趋势。

去年以来的本轮上涨行情回落半分位位于3,510点附近，上周短暂打破后快速回升，显示技术面与政策性护盘因素发生共振，产生了明显的支撑作用，但上档五周均线目前正处于快速下移中，料对大盘形成反压，中线运行料处于相对艰难境地中，期间不排除还会出现局部性的杀跌走势。（完）

(审校 张喜良)

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