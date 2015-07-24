《A股技术分析》沪综指基本达到短线反弹高点

路透北京7月24日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周震荡反弹，接近4,200点附近获利盘及前期套牢盘双重压力加大，卖压开始集中释放。技术面显示，短线自低位累计升幅已达20%，首轮反弹高点基本达到，在政府护盘力量开始结构性调整及着手退出方案背景下，大盘仍存在二次回探的技术面要求；中线看，整体继续处于震荡格局，4,200点构成较大技术压力位。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/pyd35w)

沪综指本周谨慎反弹上扬，收盘站至短期均线及120日半年线之上，但对于4,000点整数关的突破及各均线的收复主要依赖政府护盘达成，非市场内生动量所致，故突破欠缺有效性，周五卖压开始出现集中释放，预计短线股指还将围绕4,000点进行震荡，随着救市期间的短期政策逐步恢复正常，抛压料将缓慢增大。

从价量关系看，本轮上涨整体量能水平明显小于前期暴跌阶段，两融余额亦未见明显增加，显示反弹为存量资金所为，缺乏增量资金支持；周五大盘下跌出现明显放量，而多数个股累计反弹幅度极大，面临较大卖压释放，卖压汇聚将令大盘走出二次探底行情，政府护盘行为只能暂时扭曲股指短期波动态势。

技术指标方面，KDJ指标已回到高位水平并出现掉头下落，DX趋向指标自反弹以来已达至低位，一旦上扬将意味着大盘新的单边趋势将形成，下周初股指若继续回落，则将形成明确的下跌趋势，布林通道上轨下周降至4,200-4,250区间，对股指构成强压。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/qyd35w)

沪综指本周周线三连涨，股指站至五周均线之上，但仍受20周均线压制，成交量未见明显放大，显示反弹性质明确，下周运行调整的大区间位于3,900-4,230点，若护盘力量有实质性退出动作，3,900点最终仍难以形成二次探底的低点。

6月中旬至7月初以来的下跌杀伤力巨大，已伤及市场元气，大盘中级调整的时间当以数月计。从浪型看，当前运行的是典型的大A浪疯狂杀跌后的B浪反弹，此走势很容易在市场气氛重新转趋乐观下突然出现逆转下跌，整体市场风险仍大，中线仍有反复下跌寻求真正的市场底的可能。（完）

(审校 张喜良)

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