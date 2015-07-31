《A股技术分析》沪综指走势料持续趋弱

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京7月31日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周终结此前反弹再现大跌，市场气氛低迷。技术面显示，股指重返所有短期均线下方，且反弹乏力，整体能量水平继续大幅萎缩，反映人气极为疲弱，短线大盘重心料反复震荡下移，后市持续趋弱；中线看，连续收出两根月阴线显示卖压沉重，中级调整仍然漫长。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/fup35w)
沪综指本周初再现暴跌走势，随后的反弹极为疲弱，多头完全处于被动挨打地步，至周五收盘，股指处于所有短期均线下方，且均线系统即将出现空头排列，若非政府护盘缓和跌势，实际跌幅可能更大。预计下周多空将围绕3,660点进行争夺，一旦失守，将引发新一轮杀跌；上档在3,800点附近构成强压，勉力反弹亦难免冲高回落。
价量关系继续恶化，周五沪市成交金额已创出四个半月新低，两融余额持续下降，支撑市场有效运作的能量呈明显递减之势，难以支撑大盘出现有力度反弹甚至有效筑底，若国家队出手令大盘出现脉冲式放量强攻反弹走势，料将引发更多抛盘。
技术指标方面，KDJ指标继续回落，尚未接近超卖区；MACD指标低位缠绕，指示性不明；DX趋向指标继续缓慢上行，显示本周股指运行于下跌趋势中；布林通道显示下轨位于3,510点附近，预示该低点短线还将受到反复考验。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/gup35w)
沪综指本周收出大阴线，将前三周反弹悉数抹除，且周收盘创四个月来新低，并再度下破五周均线，显示走势极为疲弱，除国家队不时出手护盘外，多头几无还手之力。周线的恶劣形态显示探底还将持续，此前的低点3,373点从中线角度看，下破的可能性更大。
6月中旬至7月初以来的下跌杀伤力巨大，已伤及市场元气，大盘中级调整的时间当以数月计。从浪型看，目前股指仍然运行在大B浪当中，预计该浪将以较为复杂的形态及较长的时间周期运行，在下破前低点令市场出现绝望情绪后，反而有望走出一轮力度较大的反弹行情。（完）
(审校 张喜良)
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路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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