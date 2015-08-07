《A股技术分析》沪综指短线料维持箱型震荡

路透北京8月7日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周再探3,600点之下后获护盘回升，整体呈现横向波动。技术面显示，大盘量能水平续降，市场情绪进一步降温，尽管周五沪指收于五日和10日均线之上，但并不稳固。在上有技术压力下有政府护盘双重制约下，大盘短线料继续进行箱型震荡，随后寻求突破方向；中线看，本周反弹幅度相比上周跌幅明显力度不足，中级调整结束遥遥无期。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/haz35w)

沪综指本周初再探至3,600点下方后获护盘回升，走势逐步形成横向波动，周五股指收于五日及10日均线之上，但市场心态不稳，随时面临短线获利抛压；同时上档20日和30日均线汇集处3,840点附近压力强大，为短线股指反弹强阻力位。

目前政府护盘线位于3,600点，股指跌至该处会明显获得买盘支撑，同时3,800点以上面临短线获利盘和前期套牢盘双重卖压，政府军也不会在该位置之上将宝贵资金大量投入，股指逐渐形成横向波动的箱型震荡，下周料仍将延续。

沪市已连续六个交易日成交额低于5,000亿元，同时两融余额也在低位徘徊，显示增量资金明显不足，难以支撑大盘拓展更多反弹空间，周五大盘在3,750点附近已见滞涨，同时当日留下的跳空缺口为普通缺口，仍会予以回补。

技术指标方面，KDJ、 MACD指标低位出现金叉略有改善。DX趋向指标开始掉头回落，显示上周的下跌趋势未有延续；而布林通道中轨下周将下压接近3,800点，压制大盘反弹，下轨亦开始下行靠近3,500点，为股指横向震荡结束后可能出现的向下突破打开空间。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jaz35w)

沪综指本周反弹收阳，2.2%的涨幅相较上周10%的跌幅显得力度明显不足，收盘亦仍处于各条主要周均线之下，整体向弱的局面没有改善。下周开始五周均线开始掉头下行，3,800点上方的中期压力随时间积累不断加大，反弹之后仍会受阻回落。

综合近几周周线看，大盘重心仍处在下移过程中，尤其是量能水平的明显萎缩，难以支撑大盘出现有力度上涨，股指以缩量横向波动的方式成功构筑重要底部的可能性极小，预计大盘还会反复考验政府护盘线3,600点一带，而只有破位并下试前期低点3,373点之后，真正的市场底才有望形成。（完）

(审校 张喜良)

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