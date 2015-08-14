《A股技术分析》沪综指欲回补4,070点缺口

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京8月14日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周初获大幅拉升，以对冲基本面人民币汇率贬值带来的压力。
技术面显示，短线市场情绪有所激活，持筹稍稳，股指沿5日均线持续获得震荡上扬动力，有望继续上行回补7月27日大跌当日形成的4,051-4,070点跳空缺口，若能获得降准等基本面利好助力，有望继续拓展4,100点之上的上涨空间；中线看，大盘运行于大B浪形态当中，短线反弹尚有空间难改中级调整的性质，股指料形成4,200-3,600点上压下撑的大箱体波动。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/nuh45w)
沪综指本周初大涨突破3,800点站至此前3,600-3,800点小箱体之上，政府加大护盘力度以对冲随后人民币汇率大幅调整带来的负面压力，市场情绪有所激活，同时股指站至短期均线之上令市场信心开始恢复，料短期大盘将沿5日均线震荡上扬，反复上攻消化4,000点压力。
股指本周最高升至4,000点，距离7月27日单日大跌形成的缺口位置不到2%的距离，技术上看有望继续反弹回补该缺口。但本轮反弹在3,661-3,686点及3,744-3,775又形成两个普通跳空缺口，在本轮反弹行情结束后，大盘仍将震荡回落回补上述缺口。
目前短期技术指标KDJ、 MACD等出现持续上扬，与大盘走势配合较好，利于股指继续震荡反弹；另外本周量能较上周有明显放大，两融余额亦连续回升，对大盘持续反弹有实质性支撑作用，但股指若要拓展更多反弹空间，尚需成交量的进一步放大，观察沪市日均成交额能否超过7,000亿元。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/puh45w)
沪综指本周收中阳，创两个月来最大单周涨幅，并收复5周和30周均线，但下周将面临10周均线的下压，料震荡拉锯仍将延续，而4,250点的20周均线将构成中线强压力位，在较长时期内大盘料难以逾越该压力位。
本周沪指的中阳仍包含了较大的护盘成分，不过成交量有明显放大，显示有部分增量资金介入反弹，推动大盘回升，惟二次探底幅度及多空换手不够充分，为未来大盘中线再度回落埋下隐患。
从浪型看，大盘仍运行于大B浪过程中，目前处于锯齿形态中最后一波反弹上升中，目标一是回补4,070点缺口，若量能不济则基本到位，二是在基本面诸如降准等利好刺激下连续放量，将上升目标拓展至前波反弹高点4,184点之上，直至4,250点的20周均线附近，待反弹行情终结后，大盘将再度进入中级回调走势。（完）
(审校 杨淑祯)
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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