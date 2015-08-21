《A股技术分析》沪综指向下突破考验前低

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京8月21日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周初短暂上冲4,000点后迅疾转为大幅下跌，中证金一般不入市操作的表态彻底击溃市场信心。技术面显示，短线单边下跌趋势明显，前期低位3,540-3,750小平台轻松破位，股指直指7月低点3,373点，期间已无实际支撑；中线看，阴包阳的周K线形态显示中长线资金继续离场，调整将旷日持久。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/qyt45w)
沪综指本周初短暂上摸4,000点，中证金的表态摧毁了多头上攻填补4,070点缺口的信心，大盘迅速转入快速下跌，K线组合显示单边下跌趋势明确，短期均线全部失守并下行进入空头排列，短期股指将下试7月低点3,373点。
沪指本周轻松回补3,661-3,686点及3,744-3,775点的两个普通跳空缺口，显示此前的反弹行情彻底终结，大盘在下跌过程中将不断出现向下跳空缺口，其性质有待观察，若在3,400点前低附近出现则有望形成短期竭尽缺口，将形成小型技术性反弹走势。
从7月中旬以来整体运行形态看，大盘未能形成锯齿形反弹走势，而是走出一个相对弱势的对称三角整理，通常此形态为下跌中继。本周股指已出现下破，后市即便出现超跌反弹也将无法扭转下跌基本趋势，尤其是3,600点前期政策底部区域失守，随着时间推移，其上方将转为技术压力区。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/syt45w)
沪综指本周大幅收跌，周K线吃掉此前连续两周涨幅，空头完全占据上风，由于五周均线将快速下行接近3,700点，将明确压制大盘。中线看，料4,000点年内将无望收复，同时下方至3,373点无任何技术支撑，股指将不断下试新低。
本周周线长阴亦明确显示出现向下突破，此前六周震荡反弹形成的对称三角形态，若为大B浪走势的话，则接下来将走出新一轮C浪下跌。预计在下试前低3,373点后完成C1下跌，随后出现C2反弹，但很难站稳至3,700点之上，中线看，任何较大力度的超跌反弹可能都是离场机会。（完）
(审校 张喜良)
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路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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