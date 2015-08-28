《A股技术分析》沪综指探明阶段性底部进入反弹

路透北京8月28日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周快速下破前低后顺势下杀，跌破2,900点后，护盘力量与市场力量双向共振，股指快速拉回上涨。技术面显示，股指大落大起探明阶段性低点后迅速回升，投资人信心有所恢复，短线大盘料继续震荡反弹；中线看，大盘在3,000点下方附近出现较有力承接，料较长时期内能支撑大盘，但3,500点之上已成压力区域，股指难站其上。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （link.reuters.com/syg55w)

沪综指本周初快速下杀，跌幅远超市场预期，随后在3,000点之下出现技术性超跌买盘和政策护盘，共同作用下快速扭转跌势进入反弹。周五大盘收复五日均线，势头较为强劲，短线有望继续震荡反弹，年线3,410点附近为下一目标位。

沪指本周在下跌过程中出现两个向下跳空缺口，其中竭尽缺口3,123-3,209已顺利回补，周一形成的3,507-3,388点缺口性质有待确定，若为普通缺口，则在震荡反弹中亦有回补需求。

随着本周先抑后扬，大盘浪型出现一些新的演化，可以确定的是2,850点开始的上涨是对8月18日以来千点急跌的技术修正，在反弹完成之后大盘仍然有反复下探3,000点的可能，股指运行接近年线或更高至3,500点附近补缺之际，要转为高度警惕。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/vyg55w)

沪综指本周收长下影阴线，整体走势为中期创新低后，短线抄底盘介入助其缩减跌幅，而周均线牢牢为空头把握，在3,500点之上形成强大阻力，压制大盘中期运行趋势保持下行；另外，长下影走势在国内股市历史上基本形成不了有效底部，反弹之后多被吃掉的比例极高，故中期看，3,000点还将反复接受考验。

即将收报的月线则显示，股指连续三个月大跌，且均留出较长下影，显示中期走势为抵抗性下跌，趋势尚无扭转迹象，惟20月均线继续上行，对股指发挥较明显的支撑作用。下月该线运行至2,900点之上，预示大盘一旦跌落至3,000点之下，将会获得明显技术支撑，料沪指未来在3,000点附近会有一个较长时段的震荡过程。（完）

(审校 张喜良)

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