《A股技术分析》沪综指探明阶段性底部进入反弹

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京8月28日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周快速下破前低后顺势下杀，跌破2,900点后，护盘力量与市场力量双向共振，股指快速拉回上涨。技术面显示，股指大落大起探明阶段性低点后迅速回升，投资人信心有所恢复，短线大盘料继续震荡反弹；中线看，大盘在3,000点下方附近出现较有力承接，料较长时期内能支撑大盘，但3,500点之上已成压力区域，股指难站其上。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （link.reuters.com/syg55w)
沪综指本周初快速下杀，跌幅远超市场预期，随后在3,000点之下出现技术性超跌买盘和政策护盘，共同作用下快速扭转跌势进入反弹。周五大盘收复五日均线，势头较为强劲，短线有望继续震荡反弹，年线3,410点附近为下一目标位。
沪指本周在下跌过程中出现两个向下跳空缺口，其中竭尽缺口3,123-3,209已顺利回补，周一形成的3,507-3,388点缺口性质有待确定，若为普通缺口，则在震荡反弹中亦有回补需求。
随着本周先抑后扬，大盘浪型出现一些新的演化，可以确定的是2,850点开始的上涨是对8月18日以来千点急跌的技术修正，在反弹完成之后大盘仍然有反复下探3,000点的可能，股指运行接近年线或更高至3,500点附近补缺之际，要转为高度警惕。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/vyg55w)
沪综指本周收长下影阴线，整体走势为中期创新低后，短线抄底盘介入助其缩减跌幅，而周均线牢牢为空头把握，在3,500点之上形成强大阻力，压制大盘中期运行趋势保持下行；另外，长下影走势在国内股市历史上基本形成不了有效底部，反弹之后多被吃掉的比例极高，故中期看，3,000点还将反复接受考验。
即将收报的月线则显示，股指连续三个月大跌，且均留出较长下影，显示中期走势为抵抗性下跌，趋势尚无扭转迹象，惟20月均线继续上行，对股指发挥较明显的支撑作用。下月该线运行至2,900点之上，预示大盘一旦跌落至3,000点之下，将会获得明显技术支撑，料沪指未来在3,000点附近会有一个较长时段的震荡过程。（完）
(审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。