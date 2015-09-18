《A股技术分析》沪综指将下破3000点

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/hep65w)

沪综指近两周的反弹弱势尽显，力度极其有限，完全无力上摸3,373点前期政策护盘低点，本周一股指即大力度下破5日和10日均线，随后完成技术性反抽后重缓慢下行，而上档20日均线快速下移，下周位于3,150点附近，对大盘形成压力，短线大盘料在3,100点缩量震荡后，最终选择下破3,000点，并下试前期低点2,850点。

从日间交易量能分布看，本周大盘明显呈现上涨缩量，下跌放量的特征，显示在清理配资背景下，反弹成为部分投资者不断逢高出货的机会。整体看，9月初至今大盘则处于量能持续萎缩态势，无法支持大盘在3,000点上方构筑坚实底部，股指必须下台阶寻求更有效支撑。

从浪型看，撇开级别争议，沪指自7月24日形成护盘以来首个顶点开始，已走出明显的5浪下跌形态，目前正运行于第5浪下跌过程中，显示后市仍有可能出现低位集中杀跌走势并破位前低2,850点，随后有望出现自5,178点大跌以来有实质意义的短中期底部。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jep65w)

沪综指本周再创5,178点以来周收盘新低，5周均线持续下移牢牢压制大盘，将与20日均线共振，于3,150点处形成强阻力，阻止大盘反弹，同时股指保持6月份见顶以来下跌通道运行，并即将触及下降压力线，引发新一轮挫跌的机会大大上升。

从连续四周周K线形态看，均出现下影，但皆为人为护盘造就，不具备技术意义，其重心保持下移，历史走势显示后续多被阴线覆盖，故中线股指考验前低2,850点并无悬念。

另外从周线技术指标看，KDJ目前虽接近超卖区并有所走平，但仍有下行空间，MACD则保持明确下跌势头，周布林通道BULL下轨在近三周时间内持续下行，为股指下跌打开空间，DX趋向指标保持上行，显示当前的中级下跌趋势仍在行进中，整体看，大盘中期下探格局不变。（完）

(审校 林高丽)

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