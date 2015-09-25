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中国财经专栏 | 2015年 9月 25日 星期五 16:03 BJT

《A股技术分析》沪综指下跌趋势未改

路透北京9月25日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周呈现多空拉锯格局，整体空头仍占上风。技术面显示，短期均线聚合对大盘反弹形成明显压力，成交缩量令市场交投谨慎，盘久必跌的心理左右投资人决策，无形之手护盘仍难改大盘下跌趋势；中线看，下跌趋势线牢牢压制股指运行，大盘下试前期低点2,850点渐趋渐近。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): link.reuters.com/sab75w

沪综指本周先扬后抑，盘面显示无形之手护盘不断，但难改变市场内在运行趋势，5、10、20日均线于3,130-3,150点狭窄区间内聚合，对大盘形成明显压力，周五股指跌破所有短期均线，料国庆长假前卖压持续加大，整体看大盘仍将反复下跌，考验3,000点及前期低点。

技术指标显示，MACD指标继续上行但KDJ即将形成死叉，布林通道逐步收缩预示短线将形成突破走势，而股指跌破中轨显示向下突破机率增大；DX趋向指标则自低位开始回升，显示股指向下破位后将形成趋势性运行，卖压或不断上升。

尽管本周初沪综指反弹，但未能触及9月9日高点3,256点，此前的浪型划分仍然成立，大盘继续运行于第5浪下跌中，且有望进入其中跌势最为急促的阶段，前低2,850点不破不立，其后方能形成有意义的真正市场底部。

较长期走势(周线图): link.reuters.com/vab75w

沪综指本周冲高反弹回落，周收盘微跌，上档五周均线及自5,178点中期见顶以来下降压力线双重压制大盘，重心继续下移中，国家队护盘仅能暂时改变大盘运行节奏，无法改变其根本运行趋势，预计3,130-3,150点仍保持较大技术压力，后期大盘将继续下探3,000点并进一步考验前低2,850点。（完）

(审校 张喜良)

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