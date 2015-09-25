《A股技术分析》沪综指下跌趋势未改

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京9月25日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周呈现多空拉锯格局，整体空头仍占上风。技术面显示，短期均线聚合对大盘反弹形成明显压力，成交缩量令市场交投谨慎，盘久必跌的心理左右投资人决策，无形之手护盘仍难改大盘下跌趋势；中线看，下跌趋势线牢牢压制股指运行，大盘下试前期低点2,850点渐趋渐近。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/sab75w
沪综指本周先扬后抑，盘面显示无形之手护盘不断，但难改变市场内在运行趋势，5、10、20日均线于3,130-3,150点狭窄区间内聚合，对大盘形成明显压力，周五股指跌破所有短期均线，料国庆长假前卖压持续加大，整体看大盘仍将反复下跌，考验3,000点及前期低点。
技术指标显示，MACD指标继续上行但KDJ即将形成死叉，布林通道逐步收缩预示短线将形成突破走势，而股指跌破中轨显示向下突破机率增大；DX趋向指标则自低位开始回升，显示股指向下破位后将形成趋势性运行，卖压或不断上升。
尽管本周初沪综指反弹，但未能触及9月9日高点3,256点，此前的浪型划分仍然成立，大盘继续运行于第5浪下跌中，且有望进入其中跌势最为急促的阶段，前低2,850点不破不立，其后方能形成有意义的真正市场底部。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/vab75w
沪综指本周冲高反弹回落，周收盘微跌，上档五周均线及自5,178点中期见顶以来下降压力线双重压制大盘，重心继续下移中，国家队护盘仅能暂时改变大盘运行节奏，无法改变其根本运行趋势，预计3,130-3,150点仍保持较大技术压力，后期大盘将继续下探3,000点并进一步考验前低2,850点。（完）
(审校 张喜良)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。