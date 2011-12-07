SEC指控四名中国公民涉嫌内幕交易

美国证券交易委员会(SEC)指控四名中国公民，在上个月环球天下教育科技集团被英国培生集团收购中涉嫌内幕交易。SEC向芝加哥地方法院提起的诉讼中称，陈沙、姚志、李松、王丽丽(以上均为音译)四人在环球天下教育科技集团被收购前两周，通过买卖该公司的美国存托股份非法获利逾270万美元。路透