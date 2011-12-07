SEC指控四名中国公民涉嫌内幕交易

消息人士称中国政府敦促四个玉米种植区向饲料生产商提供补贴
路透北京2月8日 - 据得到情况简报的消息人士，中国政府正在敦促四个玉米种植区的地方当局向饲料生产商提供补贴。这是中国刺激玉米需求采取的最新举措。
路透12月6日电（记者Jonathan Stempel）---美国证券交易委员会(SEC)指控四名中国公民，在上个月环球天下教育科技集团GEDU.O被英国培生集团(Pearson Plc)(PSON.L)收购中涉嫌内幕交易。
环球天下教育科技集团旗下的环球雅思提供外语培训和其他考试培训服务。
SEC向芝加哥地方法院提起的诉讼中称，陈沙、姚志、李松、王丽丽(以上均为音译)四人在环球天下教育科技集团被收购前两周，通过买卖该公司的美国存托股份(ADS)非法获利逾270万美元。
SEC表示，上述内幕交易占环球天下教育科技集团11月18日交易量的35%。该公司股票通常情况下交易量很低。11月21日环球天下教育科技集团宣布被收购。
SEC还称，环球天下教育科技集团创始人之一兼董事长张晓东（Veronica）明显向王丽丽透漏了并购的消息，可能也把消息透漏给了其他人。
SEC还对陈沙旗下公司All Know Holdings Ltd提起诉讼。
编译：李富强 发稿：王燕焜
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