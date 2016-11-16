焦点：特朗普胜选后的市场反应让日本央行倍感鼓舞

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透东京11月16日 - 日本央行资深官员周三告诉路透，特朗普赢得美国总统大选后，股市上涨且日圆下跌，让日本央行倍感鼓舞，因这可能有助于改善信心和提振经济。
他们称，日本央行还感到其货币政策正在有效遏制日债收益率涨势，并且没有讨论增加购债。
这些官员表示，日本央行内部有一些人士称，因日圆突然下跌，央行可能考虑小幅上修其消费者物价预估，但很多人士仍对市场走势和特朗普的贸易政策持谨慎态度。
官员称，央行内部人士原本担心，如果投资者为应对特朗普当选美国总统而选择转向日圆以避险，日圆将走强，股市将下跌。
但结果日圆反而跌至五个月低位，因外界猜测特朗普的扩张性财政政策，将导致通胀及升息。日经指数也随全球股市上涨而跳涨至九个半月高位。
一名官员称，10年期日本公债收益率从上周的负0.090%，已上涨至0.015%，但仍大致符合日本央行将长债利率控制在零左右的目标，显示出市场仍保持平静。
“你可以说，收益率曲线控制政策已经奏效，”上述官员称。
日本央行在9月将政策目标从扩大货币基础改为利率。该央行的主要政策工具为负0.1%的利率以及通过购债将10年期公债收益率维持在零附近。
很多经济学家预计日本央行将维持政策不变，因为很多人原本预计，在特朗普赢得美国大选后日圆将大幅上涨，但这种情况并未成为现实。
一位消息人士说，日圆的迅速下跌甚至还可能促使日本央行讨论小幅上调其通胀预估，因日圆走软推高了进口价格。
但该消息人士也说，即便真的调整，其幅度可能也仅仅是0.1个百分点。(完)
(编译 艾茂林/王琛/汪红英；审校 白云/蔡美珍/王颖)
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