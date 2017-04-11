焦点：监管套餐频出 郭树清念响中国金融业紧箍咒

作者 李铮

路透上海4月11日 - “牛栏里关猫”，银监会主席郭树清上任伊时，便用此语指出中国金融领域乱象丛生源于监管缺失。这也意味着，“监管改革”将是郭树清监管时代最显著的标签。

事实也证明，尽管郭树清上任仅月余，但从全面摸清银行业信用风险底数到强化全类型风险防控，已新政频出。银行业将面对“强监管强问责”的新发展图谱轮廓已十分清晰。

“核心仍是主动去杠杆，不能再拖了，所以要求很严很细，用意是防止更大风险爆发，总体上还是希望逐步有序去杠杆，不要重蹈前两年股灾的覆辙。当然，政策转折的时候，预期调整会导致市场恐慌和超调，这需要加强预期引导。”一位接近银监会的权威人士称。

近来，银行监管改革可谓管急弦繁。3月初，银监会要求各级监管部门和银行切实摸清银行显性或者隐性承担的信用风险底数。3月中下旬，银监会启动全行业自查自纠集中整治乱象，包括旨在消除风险管控盲区的“三违反”（“违法、违规、违章”）专项治理工作，和剑指同业、投资、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融产品存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题的“三套利”（监管套利、空转套利、关联套利）专项检查。

进入4月，银监会又陆续下发《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》和《关于银行业风险防控工作的指导意见》，强化银行业全类型风险防控；并首度披露针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、滥用通道等一系列市场金融乱象的处罚情况，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构。

“今年简直就是监管套餐。“一位资深银行人士笑称，“节奏这么快，监管手段这么严格，可能会有一批小机构会倒下。”

一位国有大行金融市场部人士指出，当前银行表外理财、同业等业务隐形杠杆已经很高，且底层资产不明，而在当前刚性兑付未打破、表内表外业务未真正隔离，一旦出现多个资管计划违约，金融体系或会出现“火烧连营”的情况，“金融去杠杆是早晚的事”。

国际信用评级机构穆迪此前发布的一份报告称，中国银行业当前正面临企业部门金融杠杆较高带来的风险，预计未来一年至一年半内中国政府会加大力度去杠杆，但也会短期内导致企业违约及贷款重组增加，从而对银行造成调整风险。

**任重道远**

对于行至各类风险频发期的银行业而言，如何抓紧处置一批风险点，相应的系统性改革怎么推进，一切都迫在眉睫。郭树清强调，银监会必须增强同风险赛跑的意识，并且要跑在风险的前面，赢得主动、占领先机。

外界亦期望，新掌舵者能修正金融体系乱象，引导银行业回归服务实体经济本源。但这一理想状态，距离现实有多遥远？细观新政各种细节，从积极方面看，笼统地去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，全面摸清风险底数才能措施得当，且强监管强问责的预期也将对银行主动降低经营杠杆形成一定倒逼压力。

华创证券债券团队分析师周冠南认为，过去两年快速发展的同业链接在今年将面临严格监管，无论是在负债端还是资产端都将出台针对性的监管要求，且直接通过偏行政化的监管方式进行管理，比如同业存单的发行或将受到更严格的管理，未来发行规模将被动下降；委外投资的资产端将严格穿透管理，表外理财的资产端将进一步“表内化”管理。

但同样不可否认的是，新举措更多的是对风险防控上的强化，对于金融市场沉疴的清理，对于根本性制度的改革，仍然面临着重重障碍。换言之，系列举措只是监管改革博弈的开始，向纵深推进或是止于皮毛，还需进一步观察。

一股份行研究员刘枫也谈到，银监会系列检查是整体去杠杆背景的必选动作，且从内容看，操作层面主观可调节的范围也蛮大，比如如何鉴定违规，地方监管部门执行的标准难统一，各地有差异性。从监管层的角度应该也是走一步看一步，再决定哪些领域是重点打击的对象，哪些领域则再观察等等。

“目的是化解一批风险，同时又要以不出现区域性金融风险为前提，这难免存在一些矛盾。监管层实质上是要把通道类透明化，不能有监管套利，但这样银行可能就失去做通道业务的动力，所以银监会在堵的同时，后续有必要出台更多银行应该做什么的指引。”他并称。

比如在资金“脱虚向实”方面，关于同业业务治理的127号文消化了非标资产后，又出来股市波动、债市高杠杆和楼市泡沫，金融市场问题一个接一个，按了葫芦起了瓢。这一问题的彻底解决，最终需要深层次的市场化改革，解除实体经济的各种扭曲。

逆水行舟，不进则退。防风险需要所有市场主体一起努力，但根子还是在监管。一个多月来银监会挥拳向银行业诸多弊端出击，正彰显其任重而道远。（完）

北京金融组马蓉对此文亦有贡献）