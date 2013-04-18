央行官员饰演没有脚本的超级英雄

路透东京/法兰克福4月18日 - 这是你上任美联储主席的第一天：指标利率在4.50%，经济处于过热，你的任务是控制通胀和降低失业。

时不时会有难题出现--可能是石油危机，或者美元汇率大涨--如果你能根据情况适当加息或减息，就能继续连任。

但这只是旧金山联储开发出来的线上游戏“美联储主席”中的场景。真正的央行官员职责从来不是这么简单。

如果让美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克或其他央行决策者玩玩这个游戏，他们可能希望事情真的这么简单就好了。

现实情境则更接近一场3D枪战游戏。全球的央行官员正在无奈地填补跛脚政府留下的政策空白，冒着可能行动过头的风险，试验着一些不知后果会如何的举措。

“曾经有过一段时间，并不很久之前，央行官员被认为是相当无聊的工作，”欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本周表示。

“有人曾经觉得，货币政策设成自动模式就行。我可以信心满满地告诉你，这个时代已经过去了。”

自从2008年全球金融危机以来央行就忙个不停。主要央行已经削减利率至零、(向经济)注入大量现金、协助出台救助举措并祭出“重型武器”：购买数万亿(兆)美元计的公债，以安抚市场并刺激贷款和经济增长。

不管央行官员做了多少，对于负债累累的政府以及还未完全摆脱危机阴影的市场来说，永远都显得不够。

但是矛盾之处在于：如今央行官员虽然越发卑微，持续面临政界人士施压，美联储前主席格林斯潘和同僚最风光时赢得的敬重也失掉了大半，然而他们却比以往任何时候都重要。

外界寄望央行官员能维护金融稳定，引领经济复苏，这正是政界领袖基本上没能做到的。而这种做法与20世纪大大不同，当时央行仅专注于抑制通胀和保护本币币值。

“货币政策决策者已经不只担当最后贷款人的角色，还成为最后决策人，”加州大学教授暨国际货币和金融体系专家Barry Eichengreen表示。

在日本，首相安倍晋三指望央行结束通缩。英国财政大臣欧思邦寄望央行新任总裁卡尼能够在自己(欧思邦)失败的地方成功并重振经济。上个月威胁塞浦路斯如果不同意救助方案，就将切断资金支持的是欧洲央行。

**幻想天堂**

金融危机过后形成的共识是，低通胀不足以成功振兴经济。金融稳定也很必要，但在实现金融稳定的过程中央行应发挥何种作用，却没有一致看法。

央行决策者希望回到那个简单的时代，但批评者认为，现在的许多问题都是因为经济繁荣时期的自满埋下祸根。

“央行决策者很怀念1990年代和2000年代初期的好时光，那时候他们只需要设定利率，一切都很直接单纯，但这只是妄想，”美国经济学家暨智库彼得森国际经济研究所负责人普森表示，他在2009-2012期间担任英国央行货币政策委员。

这场危机推翻了经济“大稳健”理论，即如果央行关注物价稳定，经济稳定增长可以与低通胀和牛市齐头并进。

如今，分析师和央行官员认识到两大错误：首先对政策褒奖过度，殊不知中国成为低成本制造业中心的影响也功不可没，其次是低估全面放松监管的风险。

金融危机发生后，央行官员面前出现新的风险。

其一关乎责任感--或者说是屈服于政客、投资者和公众的压力--央行将会做出很多超出能力所及的承诺。

“我们担心货币政策总是被当成挡箭牌，因为其它领域没有采取足够多的行动，”国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在去年6月举行的年会上说。

“随着非常规货币宽松政策的效益减退，而且变得愈发不确定，央行资产负债表规模膨胀的风险就可能越来越大。这类危险可能以我们现在还完全不知道的方式出现。”

决策者还可能重蹈大稳健时期的错误，将全球经济出现的全面长期结构性转变，误认为是经济周期不同阶段出现的问题。

就像1990年代“中国效应”对通胀的影响被低估，如今破坏富裕国家经济健康的人口和结构性因素，是央行无法解决的问题。

“我认为大家有点不顾一切，拼命要找出个方法来让经济好转，”曾在2006-2011年担任英国央行货币政策委员的森坦斯说。

“表现不佳的许多原因和货币政策无关，而是西方经济体普遍的新常态。”

他指出，美国自危机以来所见的平均2%经济成长率可能正属于“新常态”的一部分。然而，美联储继续尝试拉拔美国经济，已向经济挹注逾3兆(万亿)美元，相当于美国经济年产出规模的五分之一，且持续买进政府公债和抵押支持证券(MBS)。

**“政策武器”竞赛**

英国央行总裁金恩称，回溯2000年，当时央行的抱负就是可以无聊得什么都不做。但他和美联储、欧洲央行及日本央行的同僚却包山包海什么都得做。

48岁的加拿大央行总裁卡尼打算恢复"无聊乏味"的作法。卡尼7月将接任金恩的职位，使英国央行319年历史上头一回由外国人掌舵。他告诉英国国会议员：“我希望等我卸任时，报导的价值比我上任时要少。”

然而，有些人担心，由于货币刺激举措会影响货币和资金流动，各国央行事实上最后终将陷入“政策武器竞赛”。

本月稍早新上任的日本央行总裁黑田东彦引人注目地履行了“尽央行所能”打击通缩的承诺，提出1.4兆美元刺激计划，使日圆加速贬至四年低点。

日本央行10年前就是“量化宽松”政策的急先锋，转移路线将目标瞄准注入经济的资金数额，而非短期借款利率。但之后却对其政策效力失去信心，直到黑田东彦上任，才完全接受美联储的想法，同意做得太少的风险更甚于采取太多行动。

西班牙首相拉霍伊盼欧洲研究变更欧洲央行的权限，也把其他当局都在运用的工具赋予欧洲央行。

“和陷入更深度危机、更难以自拔的危险比起来，被资金淹没的危险很低，”前欧洲央行研究负责人、目前担任德国DIW经济研究所主管的Marcel Fratzscher指出。

但德国对于扩大央行角色的不安情绪，比其他任何地方都要高。

德国人担心，依赖央行供应现金，会制造出一种危险假象，使人误以为可用无痛的办法，解决主要是政治、社会或人口统计导致的问题。

还有人担心，央行冒险从事超出控制物价稳定核心职责以外的任务，有可能危及央行声誉。央行为达成核心任务，维系声誉至关重要。

尽管外界瞩目焦点都放在最大几个经济体的央行身上，但其实全球多数货币当局都尚未达到常规利率政策的极限。波兰央行总裁贝尔卡等人对新政策工具就多所质疑。

“超低利率或量化宽松政策...皆致使经济明显失衡，”贝尔卡上周表示。“那就是为什么有人愿意以传统方式执行货币政策。”波兰上周维持利率在3.25%不变。

随着安倍晋三和黑田东彦试图采取措施让日本摆脱通缩困境，一位地位崇高的决策政治家也发出警告，呼吁不要因为对央行的能力有过度期待，而再度冲昏了头。

“他们以为可以透过刻意控制通胀率的变动来引导经济，”美联储前主席沃克尔称。“但央行并非万能的工具。”85岁的沃克尔曾主导美联储结束1970年代的高通胀。(完)

(编译 隋芬/杜明霞/李春喜/白云/张若琪 审校 沈以文)

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