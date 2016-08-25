财经洞察：中国推中央与地方财权事权划分改革 框架易搭实操艰难

作者 沈燕

路透北京8月25日 - 在中国现阶段涉足深水领域的改革中，财税改革因涉及面广，改革方案既要考虑专业性又要兼顾社会性毫无疑问是最难的；其中中央和地方财权事权划分的改革，又因涉及国家治理结构方方面面的重新架构，更是难中之难。

中国周三公布的国务院推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见，显然是根据十八届三中全会财税改革时间表上的任务来推进。但因财税改革从预算制度，税制到财政体制整个改革链条本质是环环相扣，当前两项改革任务尚在进行中，链条终端的中央地方财事权划分也只能是先搭框架而已。

根据中国十八届五中全会关于“十三五”财税体制改革的部署，改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度，是深化财税改革的三大路径。

根据时间表要求，2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。其中预算改革着眼解决“钱怎么管”问题，税制改革解决“钱怎么筹”问题，财政体制改革则解决“钱怎么分”问题。

从时间进程看，2015年1月1日中国实施新的预算法，2016年5月1日全面实施营改增虽是财税改革大手笔，但总体上仍处于“钱怎么管”和“钱怎么筹”的探索中。

尤其在地方主体税种--营业税今年5月1日全面取消后如何确保地方政府的财政收入来源，培育地方主体税种政策思路尚不明确，在此前提下出台的中央与地方财权事权划分改革指导意见，更像是要按时间表完成任务，指向性意义大于实际作用。

**强调中央决策地方执行**

指导意见明确提出，坚持财政事权由中央决定，在完善中央决策、地方执行的机制基础上，明确中央在财政事权确认和划分上的决定权，适度加强中央政府承担基本公共服务的职责和能力，维护中央权威。

此举显然也是配合中国现行的国家治理框架。只是在中国正从管理型政府向服务型政府的转型阶段，需要政府调控和市场自发调节的边界尚待理清，再梳理中央和地方政府的职责权利更需要一个漫长的过程。

此外，在中国现行中央集权管理制度下，中央与地方的关系更像大家庭的“父与子，”地方负债中央兜底也屡屡是约定俗成的惯例，在建设一些外溢性强，又涉及数个省市的重大建设项目时，要完全划清中央与地方各自要承担的权责显然更难。

尤其随着老龄化社会的到来，中国正面临“未富先老”，更需要政府提供医疗，社保等全方位的公共服务来兜底。这在中国目前各地经济发展极不平衡，区域经济差距在不断拉大的现实背景下，也注定必须依靠中央财政的转移支付来帮危济贫。

因此如何在中央地方财事权划分的大框架下平衡各地方的利益，兼顾财政的效率与公平，考验决策制订者的智慧。

指导意见就指出，通过有效授权，合理确定地方财政事权，使基本公共服务受益范围与政府管辖区域保持一致，激励地方各级政府尽力做好辖区范围内的基本公共服务提供和保障，避免出现地方政府不作为或因追求局部利益而损害其他地区利益或整体利益的行为。

同时指导意见也给出了改革时间表，2016年选取国防、外交等领域率先启动中央与地方财政事权和支出责任划分改革。2017-2018年争取在教育、医疗卫生、环境保护、交通运输等基本公共服务领域取得突破性进展。2019-2020年基本完成主要领域改革，梳理需要上升为法律法规的内容，适时制修订相关法律、行政法规，推动形成保障中央与地方财政事权和支出责任划分科学合理的法律体系。（完）