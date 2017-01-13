焦点：中国国企混改预期再起 实施效果仍需边走边看

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
作者 张晓翀
路透北京1月13日 - 新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。
国企混改其实早已是老生常谈，市场对其热捧也非一日，自提出以来，起初市场预期过高，2015年后逐步降温。而去年底中央强调推进混改后，市场预期今年推进速度将明显加快，但前景目前仍不是太清晰，需继续观察。
去年末以来，从央企混改到地方国企混改均涌现出不少强势个股，如中国联通(600050.SS)去年四季度以来最大涨幅近翻番，西仪股份(002265.SZ)今年以来升幅近五成。
“我觉得现在主要是炒噱头。”西南证券首席分析师张刚表示，短期国企改革难以对提升公司业绩带来实质性效果，但市场已提前热炒，对此轮炒作的持续性存疑。
此前市场普遍认为，国资体系内封闭运行的改革手段，如资产证券化、“合并同类项”等并不能有效提高国企经营效率，而混合所有制改革推进阻力重重，对其推进力度存在质疑。
不过去年底以来，相关政策方面再度出现了助推迹象。
12月召开的中央经济工作会议强调，混合所有制改革是“国企改革的重要突破口”，要求在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。而国资委本周四提出，今年要深入推进公司制股份制和混合所有制改革，探索集团层面股权多元化改革，力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破。
新年刚过，已有多家国企上市公司先后提出混该方案，今年省级地方“两会”也于近期陆续开幕，从已召开“两会”的省份中可以看到，国企改革有望再度成为今年的工作重点。
另据中国上市公司协会统计显示，当前国营和民营公司业绩分歧明显，两者的净利润加大分化，目前的状况在很大情况下可能倒逼国企改革加快进度。
市场普遍预期，目前重点推进的首批混改试点均集中于改革难度较大的垄断性领域，一旦试点成功，示范效应较强。
对此，多家券商对今年的混改行情持乐观态度，数天内密集发布“混改”主题研报。更有部分资金借题发挥，开始积极调仓布局，“混改”股一时在市场表现抢眼。
但市场人士表示，在目前A股整体难以形成趋势性行情的环境下，当前部分混改概念股短期涨幅已较大，缺乏业绩支撑的短线炒作恐面临调整压力。
**热点缺失，混改冲锋**
市场人士认为，作为今年政府重点推进的工作，混改概念不仅集众多题材于一身，而且在炒作方向上不会出现大的偏差，在目前市场缺乏明显热点的行情下，容易受到资金的青睐。
例如，在中国兵器工业集团上周三透露今年将推动混改后，旗下北方股份(600262.SS)四天内股价跳升逾两成。
据统计，国企混改方式包括引入战略投资、兼并重组、员工持股、市场债转股、PPP资产证券化等多种模式。同时混改范围广，涉及行业多，相关个股对指数带动作用强，容易形成热点扩散，总能令市场保持一定的热度。
“不受行业属性限制，可扩散，可复制性和潜在的标的很多，具备带动引领大盘的基础。”首创证券分析师邵帅认为，“市场情绪好的时候，行业龙头一涨，把相关个股带动起来了。”
联讯证券分析师陈勇也表示，“有这些比较好的示范出来之后，我想国企混改还会持续推进，短期的调整可能有一些技术性的影响，但长期来看，这个主题可能会贯穿全年的走势中来。”
他并认为，由于混改标的在市场上范围较广，因此轮番上涨的节奏可能会体现的更明显一些，但更重要的还是要甄选个股。
**混改实施效果存疑**
当前国企改革依然困难重重，国有资产流失担忧问题一直是困扰混合所有制改革的难点，在保证国有资本控股的大前提下，民营资本其实只是充当了一个财务投资者的角色。
“从现有混改案例看，国家还是掌握一定控制权，国家处于强势地位，民营单单只是出资。”张刚指出。
而作为财务投资者，民营资本需要企业具备一定的连续分红能力。不过据他统计测算，A股上市公司中此类标的依然较为稀缺。
另外，此前国企改革在充分竞争性领域实施起来比较顺利，但今年将进入电力、军工、铁路等国有垄断领域，这些行业价格难以市场化，盈利状况也不好，民营资本介入意愿较低。
同时，部分领域关系到国家经济安全，政府在放开的同时必将加强监管。如何平衡安全和资本的关系，需要今后较长时间进行探讨，因此对国有垄断领域的混改预期很难过分乐观。
分析人士表示，目前国有企业所处的垄断行业一般体量较大，对混改所需的资金需求也较多。在当前经济下行压力大，企业盈利预期不振的环境下，能否吸引到足够的民间资金存疑。
“以财力来讲，真能拿出这么多银子的不多。”某民间投资机构负责人称。
中国企业研究院首席研究员李锦称，中石油是本轮混改以来第一个混改方案成形的央企，在2014年就曾开展过混改，但项目搁浅，至今仍无进展，因此对石油行业的混改，不能过分乐观。
分析人士并指出，现在上市公司或集团公司提出的混改方案都处于非常初级的阶段。而从以往国资委已经批复的方案来看，到现在也还没有实质性的结果。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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