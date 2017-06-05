焦点：中国A股IPO减速并非救市良药 结构性行情仍将延续

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
作者 林琦
路透上海6月5日 - 中国证监会于近日先后祭出减持新规及减缓新股发行节奏两道“救市”利器，但A股市场似乎仍无动于衷，继续维持弱势震荡，令不少投资者感叹“药不对症”。
在当前经济结构性调整持续、流动性呈中性偏紧的形势下，基本面和资金面短期内对A股仍不太有利；而强监管环境下，股市的风险偏好和活跃度亦在下降。因此，仅靠调节股市短期供求关系，仍不足以提振市场信心。
分析师预计，尽管前期超跌的创业板等中小市值股短期会有反弹，但全面持续回暖并不现实，A股的结构性行情仍将延续。
“股票供应问题有所解决，但需求仍没有解决，就象是只止住了出血点，但补血的动作还没有，仍旧很虚弱。”银河证券资深分析师任承德指出。
他说，现在场内最明显的问题就是没有增量资金，一亿股民中只有十分之一为活跃账户，大量帐户因为被深套处于休眠状态。
申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏亦表示，“当前最主要的问题还是资金面，你看今天次新股和小盘股反弹了，蓝筹股却回调了，资金在各板块之间转来转去，还是没人气啊。”
他认为，股市有其自身规律，大量估值偏高的创业板或中小板股票的回调动能依旧存在。虽然估值偏低的蓝筹股或许可以继续走强，但也只能维持股指走稳，大盘出现全面复苏的可能性不大。
沪综指.SSEC周一收报3,091.66点，跌0.45%，因金融石化等权重股获利回吐，沪市成交额则创四个月来新低。
**投资者顾忌仍存**
国金证券策略团队在其报告中指出，“IPO发行放缓并非决定6月股市涨跌的主要因子，但IPO批文减少至少表明上证指数在3,000-3,100点附近，证监会开始在意A股指数的涨跌。”
中国证监会每周五会下发一批新股发行批文，截止上周五，今年以来已累计下发199家IPO批文。在5月26日（前周五）之前一直保持每周至少十家的节奏，但前周五仅下发七家，上周五进一步减至四家，显示投资者有关新股发行减速的呼声得到了监管层的回应。
不仅如此，中国证监会近日还发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定，这使限售股东的抛售股份套现热潮得到遏制。
海通证券策略分析师荀玉根表示，近阶段市场调整的主要诱导因素是金融监管不断加强引起资金紧张，使得无风险利率上升和风险偏好下降，而且新股持续大量发行使得股市微观资金供求变紧。但目前监管政策正在发生改变，减持新规和IPO规模减小，有利于改善股市资金微观供求关系。
“投资者仍有所顾忌的是银监会的监管未来会否更严、影响更大？6月资金紧张会否很厉害，甚至出现类似13年6月的钱荒？”他说，6月资金紧张这是季节性现象，关键是会否出现钱荒的极端情况及银监会的监管啥时是个拐点。
兴业证券策略分析师王德伦在其研报中指出，由于跨季、MPA（宏观审慎评估体系）考核、大量MLF(中期借贷便利)到期以及美联储会议或会加息等因素，市场对6月流动性预期一致悲观。不过，当靴子落地、预期到达低点后，市场或会迎来情绪修复。
作为观察市场资金面的重要指标，Shibor(上海银行间同业拆放利率)周一全线上涨，显示资金面紧张依旧。交易员称，市场上资金供给仍有限，央行公开市场继续小幅净投放，未明显缓解紧势；明日MLF到期逾1,500亿元人民币，关注续做情况及对货币市场影响。
**结构性行情延续**
上海一位私募基金经理表示，“现在市场上活跃分子都被当成投机力量打倒了，市场风向变了，只能暂时休息。”
他说，在当前强监管的政策环境下，寻求避风港暂时休息是当前最好的投资策略之一，当前蓝筹股可能就是一个不错的“避风港”。
“一九现象”（即占九成比例的中小股票下跌，一成蓝筹股上涨）已成为近期A股市场鲜明的特征，蓝筹股估值低、安全边际高自然是一个明显的买入理由。
任承德认为，在强监管环境下，投机力量退潮使得大量中小股票估值虚高的问题得以暴露，个股价值判断回归到基本面。
他补充道，随着再融资渠道受限，中小市值公司通过外延式并购取得高速增长的途径基本被封住，再加上大小非等限售股东高位减持欲望仍强，因此，中小市值个股的价值回归路可能还将延续。
“创业板的问题主要在于心理上，创业板的参与者总体上是不关心估值的，因此技术的痕迹很强。从技术上可以看到底部吗？到周末还不够清晰。”他说，“既然是技术就一定是右侧，只有继续期待。”
王德伦则认为，股市风险偏好将逐步回暖，反弹窗口逐步接近，短期内次新股可能弹性较大。
周一中小市值股出现全面反弹，创业板指数P收升0.88%。
不过他也强调，未来成长股中的优胜劣汰将加速，当前有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的优质“白马”已具备了配置价值，建议在成长股中精选并重点关注这些“真成长”股。（完）
(审校 曾祥进)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。