焦点：中国必须加速改革 以解决杠杆比率和扭曲问题--美财政部官员

路透北京12月6日 - 美国财政部官员表示，中国公司杠杆比率不断上升，突出表明中国迫切需要进行市场化改革。他并称，消除国营部门的扭曲现象，是中国经济再平衡的关键。

美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)援引国际货币基金组织(IMF)数据表示，中国非金融机构企业债约相当于国内生产总值(GDP)的145%，是债务比率最高的主要经济体之一。

“企业杠杆率上升，反映了中国经济再平衡在本质上仍未完成，凸显出加速市场化改革的迫切性，”希茨周一晚间在北京举办的中国金融四十人论坛上表示。

他说，由于国有企业(SOEs)导致信贷比例严重失调，因此采取相应政策来消除扭曲，尤其是国有部门的扭曲现象，也是十分关键的。

“这类改革必须包括取消国家担保，以及牺牲民营企业、让国企所享有的金融领域支持。”

中国企业的债务总规模达18万亿(兆)美元，相当于本国GDP的大约169%。

国际机构已敦促中国政府停止为羸弱的企业提供融资，尤其是低效的国有企业。这种做法往往会使民营企业遭到排挤。国际货币基金组织(IMF)在今年稍早警告称，如果当局没有解决问题，中国企业的债务风险可能会引发更大的危机。

过去几年，中国一直专注于努力使经济从依赖出口转为更加倚重消费和服务，不过推进改革的努力十分艰难。

希茨表示，随着中国寻求降低对制造业的依赖，更加倾向服务业，重要的一点是取消限制国内外民营企业参与中国服务业的“普遍障碍”。

他说，中国还需要继续发展资本市场，进一步改善环境以便井然有序地过渡到市场化汇率。

关于刺激措施，希茨称中国当局已展现出愿意容许今年财政赤字扩大以支持内需，但需要采取更多针对家庭消费的财政措施。(完)