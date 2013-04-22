斯洛文尼亚如何成为了欧元区的最新负累？

* 斯洛文尼亚试图避免沦入求援境地，投资者寻求改革迹象

* 从共产主义经济向市场经济的转变只完成了一半

* 政府在节支和私有化方面面临阻力

* 银行业是变革之关键

路透卢布尔雅那4月21日 - 欧洲领导人表示，斯洛文尼亚应将前三大银行私有化，才能避免成为欧元区的又一例援助对象。但该国执政联盟成员社会民主党的领导人卢克西奇不赞成。

卢克西奇说社民党将反对这种做法。他的办公室里挂着马丁·路德·金、约翰·肯尼迪、莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地和切·格瓦拉的肖像。

“我们一直反对出售银行，”卢克西奇说。他领导的社民党是总理布拉图舍克政府的第二大政党。

欧盟27国的财长上周五在都柏林开会，讨论如何避免新的欧债危机，斯洛文尼亚之所以列入会议日程，其银行业是一个关键原因。

“斯洛文尼亚正面临严峻挑战，”欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二告诉路透。雷恩呼吁该国果断采取一系列紧急举措，包括银行业结构重建与资本重组。

斯洛文尼亚被视作欧洲从共产主义经济向市场经济转变的最顺利范例，该国目前正遭受的金融市场压力，清楚揭示出这个转变过程的进度：它还只是完成了一半。

斯洛文尼亚在躲过1992年南斯拉夫联邦解体的战火之后，仍守着公共资产、不愿削减成本且多次救助国有银行，而在此同时波兰、捷克等前苏联附属国则是私有化了大型企业、削减预算并推动其它改革。

到如今，这个情形已仍为布拉图舍克一大重担，在上月塞浦路斯的纾困乱局后，她正努力阻止斯洛文尼亚借贷成本蹿升、并尽力让投资者相信该国能够改变现状避免违约。

布拉图舍克仅上任四周，她曾承诺通过实施不受欢迎的节支措施、出售至少一家国有企业或者银行来打破禁忌。国有企业占斯洛文尼亚经济规模的一半之多。

卢克西奇不再发出一旦私有化银行便会退出联合政府的威胁，但内阁并没有否绝其前任的方案，即允许政府保留两家大银行的大部分股份，专家称这将避免两家银行被卖掉。

执政联盟中的成员包括新自由主义中间派和左派人士，各方在其他改革上也没有达成一致，且可能会遭到选民的坚决反对。

“斯洛文尼亚不欢迎改革，因为没有这个必要，”日报Finance的分析师Borut Hocevar表示。

“一直到几年前，一切表面看起来都正常，但现在大家知道银行用作政经界精英们的工具，如果之前就把它们卖出去，斯洛文尼亚的处境会好很多。”

**风光不再**

高速公路干净整洁，首都卢布尔雅那遍布的时髦商铺和酒吧。在东欧前社会主义国家当中，斯洛文尼亚与德国和奥地利等欧盟发达国家的相似程度是最高的。

斯洛文尼亚生活水平是欧盟平均水平的84%，将葡萄牙和希腊等国远远甩在后面，并且比塞尔维亚的生活水平高出一倍多。1991年斯洛文尼亚脱离南斯拉夫时从塞尔维亚分离出来。

但是，经历景气低迷和预算赤字飙升之后，该国曾经令人艳羡的债务水平已经翻倍，与国内生产总值(GDP)之比达到54%。

经济合作暨发展组织(OECD)上周警告称，若斯洛文尼亚不着手改革，到2015年国家债务与GDP之比可能增至100%。援救该国银行业的成本，加上医疗、养老金和其他方面的成本，导致斯洛文尼亚债务水平攀升。

卢克西奇坦言，他的政党可能无法阻止银行业被私有化，但认为至少最大的银行新卢布尔雅那银行(Nova Ljubljanska Banka，NLB)应维持国有，因其可能变成一家区域性银行。

“这是一个民族国家用来宣扬国家该如何发展相关想法的工具，”他说。

多年以来，外国机构一直批评斯洛文尼亚历届政府遏制竞争和投资，并称政府一直不愿像欧洲其他国家那样实施痛苦的改革。

该国消费占GDP比重大约为50%，在OECD国家中属最高的之一。政府亦多次回绝外资收购国有企业的邀约，最近一次是在2011年拒绝将该国最大零售商Mercator出售给克罗地亚的一家同行。

外交官、商业领袖和其他人士表示，保护国家利益也与斯洛文尼亚统治阶层内的贪污和任人唯亲现象交织在一起，是个很难打破的陋习。

“由于他们与这些事业有某种形式的连结，或者是在这些事业中拥有利益，因此每当他们希望某种情况或一特定团体维持不变时，往往会抛出国家利益这个概念，而这实际上是个人利益，”一名西方国家的外交官向路透称。

“每个人都已说服自己，这么做确实符合国家的最大利益，因为这种方式已经运作了20年，而且他们是其余前社会主义国家的模范，”这位拒绝透露姓名的外交官称。

结合了银行为国家所有、紧密的政治网络和管理不善等因素，先前国有银行的大批放贷在楼市崩溃后引爆呆帐潮。

布拉图舍克计划在6月将主要困扰NLB、Abanka Vipa ABKN.LJ和Nova KBM NKBM.LJ等银行的70亿欧元坏账中的一部分转移到一家“坏帐银行”(bad bank)。政府要么是这些银行的主要股东，要么是这些银行的战略性股东。

在这之后，为了出售这些银行，政府必须在今年向这些银行注入大约10亿欧元新资本，尽管银行业人士、分析师和外交官表示目前还没出现潜在买家。经济合作暨发展组织(OECD)认为所需注入的资本规模可能远大于10亿欧元。

政府被迫救助本国银行，已经不是第一次了。此前，政府曾五度注资NBL，而这次该行料需3.75亿欧元左右的资本。

“事实一再证明，由外资持有更好，”斯洛文尼亚银行业联盟主管Tomaz Boltin称，并表示，出售这些银行“是切断它们为政治和经济统治阶层融资的唯一方式”。

**障碍**

不过或许很难说服选民。正是对节支措施和贪污行为的抗议浪潮，才帮助推翻了 布拉图舍克的前任者。

“我认为，政府不应出售银行和其他国有公司，这是我们大家的财产，”卢布尔雅那主要公开市场的一名退休建筑工人Omar Beckanovic表示。

虽然布拉图舍克可以寻求中右翼反对党支持这些措施，但其联盟内部的党派可能反对，这或会导致脆弱的内阁变得不稳定。

另一则风险就是斯洛文尼亚公民投票的作用，该国任何人都可以通过收集4万个签名来要求投票抵制一项刚刚通过的法规。工会已利用此举对抗节支和出售国有资产相关的法规。

已经有布拉图舍克软化节支的迹象。在与工会的协商中，政府已经把公共部门减薪计划的规模从上届中右翼政府设想的约2.55亿欧元调降至1.58亿欧元。

上周推迟了在国会对财政“黄金规定”的讨论，这项规定呼吁到2015年实现平衡的结构性预算。卢克西奇所在的政党并表示，平衡预算应该花更长的时间来保护斯洛文尼亚的穷人。

英国驻斯洛文尼亚的大使Andrew Page称，改革可能需要重大地转变。“挑战不仅是让一或两个政党与总理站在一条线上，而是要从实际上开始改变公众的看法。”(完)

(编译 隋芬/梁睿雪/艾茂林/许娜/王翔琼; 审校 高琦/张明钧)

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