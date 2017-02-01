焦点：欧元区经济成长与通胀双强劲 央行撤出刺激的压力倍增

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透布鲁塞尔1月31日 - 欧元区通胀率已升至略低于欧洲央行目标水平的位置，而经济增长速度目前也超过了美国，失业率则触及逾七年低点。
周二公布的诸多数据表明，拥有19个成员国的欧元区正处在经济恢复当中--经济反弹得到确认，这将加大欧洲央行撤出大规模刺激政策的政治压力。
德国等强硬派国家的呼吁声无疑会越来越高，但短期内欧洲央行可能会保持其政策不变，认为一些关键的数据并不具有可持续性。
根据欧盟统计局估算，欧元区1月份的年通胀率为1.8%，高于12月份的1.1%，逼近欧洲央行中期目标--低于但接近2%。
这是2013年2月以来的最高通胀率，而此前两天出炉的数据显示，德国、法国和西班牙的物价上涨。
但核心通胀率持稳于0.9%。
欧洲央行总裁德拉吉表示，他不会在意能源价格波动，除非基础通胀以“令人信服”的方式上升。
德拉吉的同僚诺沃特尼也基本打消了近期内采取行动的可能，特别是在缩减量化宽松(QE)方面。
荷兰国际集团(ING)分析师Bert Colijn指出，“由于核心通胀依然疲弱，看起来欧洲央行不太可能改变”购债计划。
不过，鉴于大量经济数据向好，这或许意味着政策即将有一定调整。
“我们看到很多国家的通胀率在跳升...这种情况或许会促使央行收紧货币政策，并使利率在长期内上升，”西班牙经济部长德金多斯称，他指的是全球，而非特指欧元区的情况。
**经济向好**
然而，欧元区显然正在享受某种程度的经济复苏，这也是欧洲央行规模超1.5万亿(兆)欧元的刺激措施以及微乎其微的借贷成本所带来的好处。
欧盟统计局称，欧元区第四季国内生产总值(GDP)首次估值为较前季增长0.5%，较上年同期增长1.8%。
这意味着欧元区第四季GDP环比年率增长2%，高于美国第四季1.9%的环比年率增幅。
这种增长势头能否持续取决于一系列因素，最重要的是如果通胀继续上升，消费者支出可能受到打击。
此外还有政治风险，法国和荷兰将举行大选，意大利也有可能进行选举。
“鉴于2017年有很多政治不确定性，加上通胀率上升可能削弱消费者的购买力，我们怀疑欧元区或许难以维持这种势头，”IHS Global Insight的经济学家Howard Archer说。
但经济增长加快也帮助欧元区12月失业率降至9.6%，为2009年5月以来的最低水准，当时正值希腊债务危机爆发前夕。
失业问题一直是欧元区所面临的最大问题之一，迫使欧元区进行经济改革来增强就业市场的灵活性。
“失业率开始接近可能引发更大薪资压力的水平，但2017年上半年不太可能会明显出现这种情况，”荷兰国际集团的Colijn说。
“不过，欧洲央行将带着喜忧参半的心情看待这些数据，因为数据的确显示经济在朝正确的方向前进，但这也可能会让鹰派提前出现。”
欧元区经济图表：tmsnrt.rs/2bkCt7Q
(完)
(编译 孙国玉/徐文焰/汪红英；审校 郑茵/李婷仪/张荻)
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