财经洞察：中国财政和货币政策边际收缩倒逼改革切实推进

图为2014年资料图片，显示一名男子走在上海浦东金融区。 REUTERS/Carlos Barria

作者 徐永

路透上海8月16日 - 或主动或被动，中国宏观货币和财政政策7月以来进入了边际收缩期，需求端刺激作用可能将下降，下半年经济下行压力可能加大，倒逼中国的供给侧改革实质推进的现实压力。

政策边际收缩的推动力并不相同，相比受财政收入下降而被动收缩的财政支出，中国央行的货币政策取向更像是一种主动而为，当然也确实面临着再度宽松的可能。

虽然中国央行否定中国银行间体系存在流动性陷阱，不过与财政和货币政策收缩同步的，确有流动性囤积和脱实向虚的现象，表现为政府存款和企业活期存款的快速增长，以及M1的增速持续上升。

政府在通过PPP等措施吸引这些流动性投资，不过截止今年上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目达到9,285个，总投资预计超过10.6万亿，已落地项目的投资额只有1万亿元左右，PPP融资面临融资难、融资贵以及渠道不畅等问题。

较低的投资回报率仍然制约着企业的投资动力，7月非金融企业及机关团体贷款出现负增长，虽然有地方债务置换等因素的影响，但企业宁愿还贷款也不愿意投资，会有资产负债表收缩效应，加剧经济下行压力。

**政策边际收缩**

从8月公布的经济数据来看，中国财政和货币政策都呈现边际收紧的状况。

从财政政策来看，财政支出政策多少有点心有余，而力不足。

从累计的财政收支差额来看，前六个月财政收支差额已经出现赤字3,651亿元，为1996年以来财政收支月度差额累计出现赤字的最早月份，说明财政支出的节奏确实在明显提前。

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可以看到2008年以来，中国财政收支赤字的多为最后一个月突击支出造成，2015年赤字出现时间提前到9月份，2016年则6月份就出现了累计收支赤字，财政支出确实有加快刺激的愿望。

但受制于财政收入增速，以及全年赤字约束，财政支出全年的增速可能被迫下滑，7月份这种下滑效应已经比较明显，累计财政赤字下滑至1,649亿元，3月财政支出同比增速曾经高达20.1%，但7月份已经断崖下滑至0.3%。

月度累计数据来看，财政收入和财政支出增速都有下滑趋势；年度数据来看，2015年财政收支的矛盾已经比较明显，2016年财政支出的刺激力度可能不会太乐观。

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相比财政政策的被动放缓，中国货币政策目前出现的边际收紧，央行的主动性更强。

从残差法粗略统计的资本流动情况来看，中国资本流出压力在去年底触底后好转，但近期似又有外流加剧之势。

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但在这种情况下，中国基础货币投放并没有明显的对冲操作，7月央行基础货币减少4，952亿元。银行间流动性目前也略有收紧。

不过央行多次重申了稳健的货币政策取向，今年以来只有一次降准，公开市场七天期逆回购利率稳定在2.25%，目前市场已经有所预期。

**脱实向虚**

伴随财政和货币政策的边际收缩，是政策面临失效的尴尬局面，流动性淤积在金融体系，没有传导到实体经济，影响了财政政策的刺激空间，货币政策继续宽松的空间也受限。

财政部曾多次出台盘活存量财政资金的法规，不过金融机构人民币政府存款余额仍然在逐步走高，去年1到12月只新增了1.1万亿元，今年到7月份已经新增接近3万亿，总量达到27.8万亿。

虽然这其中有地方债务置换过程中的滞留，但其对财政支出力度的影响是现实的。

不仅政府层面，企业层面的企业活期存款增速也在加快，并带动M1增速走高。

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不过央行对目前的状态，并不认为是流动性陷阱，央行认为，M1与M2增速“剪刀差”主要反映货币在各部门分布以及活性方面的变化，这与“流动性陷阱”的理论假说之间相距甚远，并没有什么必然联系，不能作为衡量是否进入“流动性陷阱”的指标。

不管怎样，面对这么充裕M1，以及受基数效应、地方债务置换等影响暂时较低但后期可能回升的M2，货币政策当前似乎都缺乏进一步宽松足够支撑。

财政政策和货币政策边际收缩似乎都有道理，不过经济下行的压力是现实的，受财政支出放缓等影响，固定资产投资中的基建投资出现了较大幅度的下滑，拖累1-7月固定资产投资增速下滑至8.1%，民间投资和房地产投资也在进一步下滑，目前仅剩工业数据的表现还相对乐观。

中国财政和货币政策从需求端刺激，在供给侧改革的思路下此前一直备受诟病，不过需求端有利于给改革营造稳定环境，若当前进入需求刺激边际收缩的状况，改革可能面临托底乏力的难题，凸显改革进程加快的重要性。

对金融市场来说，经济的下行压力对债券市场当前继续形成利好，不过随着市场杠杆率的提高，市场也需要随时关注调整风险。(完)