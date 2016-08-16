财经洞察：中国财政和货币政策边际收缩倒逼改革切实推进

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
作者 徐永
路透上海8月16日 - 或主动或被动，中国宏观货币和财政政策7月以来进入了边际收缩期，需求端刺激作用可能将下降，下半年经济下行压力可能加大，倒逼中国的供给侧改革实质推进的现实压力。
政策边际收缩的推动力并不相同，相比受财政收入下降而被动收缩的财政支出，中国央行的货币政策取向更像是一种主动而为，当然也确实面临着再度宽松的可能。
虽然中国央行否定中国银行间体系存在流动性陷阱，不过与财政和货币政策收缩同步的，确有流动性囤积和脱实向虚的现象，表现为政府存款和企业活期存款的快速增长，以及M1的增速持续上升。
政府在通过PPP等措施吸引这些流动性投资，不过截止今年上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目达到9,285个，总投资预计超过10.6万亿，已落地项目的投资额只有1万亿元左右，PPP融资面临融资难、融资贵以及渠道不畅等问题。
较低的投资回报率仍然制约着企业的投资动力，7月非金融企业及机关团体贷款出现负增长，虽然有地方债务置换等因素的影响，但企业宁愿还贷款也不愿意投资，会有资产负债表收缩效应，加剧经济下行压力。
**政策边际收缩**
从8月公布的经济数据来看，中国财政和货币政策都呈现边际收紧的状况。
从财政政策来看，财政支出政策多少有点心有余，而力不足。
从累计的财政收支差额来看，前六个月财政收支差额已经出现赤字3,651亿元，为1996年以来财政收支月度差额累计出现赤字的最早月份，说明财政支出的节奏确实在明显提前。
欲浏览中国财政收支差额月度累计情况，请点选 tmsnrt.rs/2aPJwca
可以看到2008年以来，中国财政收支赤字的多为最后一个月突击支出造成，2015年赤字出现时间提前到9月份，2016年则6月份就出现了累计收支赤字，财政支出确实有加快刺激的愿望。
但受制于财政收入增速，以及全年赤字约束，财政支出全年的增速可能被迫下滑，7月份这种下滑效应已经比较明显，累计财政赤字下滑至1,649亿元，3月财政支出同比增速曾经高达20.1%，但7月份已经断崖下滑至0.3%。
月度累计数据来看，财政收入和财政支出增速都有下滑趋势；年度数据来看，2015年财政收支的矛盾已经比较明显，2016年财政支出的刺激力度可能不会太乐观。
欲浏览中国中国财政收支年度增速趋势，请点选 tmsnrt.rs/2bu3c2t
欲浏览中国中国财政收支月度累计增速趋势，请点选 tmsnrt.rs/2aPJjpb
相比财政政策的被动放缓，中国货币政策目前出现的边际收紧，央行的主动性更强。
从残差法粗略统计的资本流动情况来看，中国资本流出压力在去年底触底后好转，但近期似又有外流加剧之势。
欲浏览中国资本流动走势图，请点选 tmsnrt.rs/2bu4cU3
但在这种情况下，中国基础货币投放并没有明显的对冲操作，7月央行基础货币减少4，952亿元。银行间流动性目前也略有收紧。
不过央行多次重申了稳健的货币政策取向，今年以来只有一次降准，公开市场七天期逆回购利率稳定在2.25%，目前市场已经有所预期。
**脱实向虚**
伴随财政和货币政策的边际收缩，是政策面临失效的尴尬局面，流动性淤积在金融体系，没有传导到实体经济，影响了财政政策的刺激空间，货币政策继续宽松的空间也受限。
财政部曾多次出台盘活存量财政资金的法规，不过金融机构人民币政府存款余额仍然在逐步走高，去年1到12月只新增了1.1万亿元，今年到7月份已经新增接近3万亿，总量达到27.8万亿。
虽然这其中有地方债务置换过程中的滞留，但其对财政支出力度的影响是现实的。
不仅政府层面，企业层面的企业活期存款增速也在加快，并带动M1增速走高。
欲浏览企业活期、定期存款增速，请点选 reut.rs/2bu2WjH
不过央行对目前的状态，并不认为是流动性陷阱，央行认为，M1与M2增速“剪刀差”主要反映货币在各部门分布以及活性方面的变化，这与“流动性陷阱”的理论假说之间相距甚远，并没有什么必然联系，不能作为衡量是否进入“流动性陷阱”的指标。
不管怎样，面对这么充裕M1，以及受基数效应、地方债务置换等影响暂时较低但后期可能回升的M2，货币政策当前似乎都缺乏进一步宽松足够支撑。
财政政策和货币政策边际收缩似乎都有道理，不过经济下行的压力是现实的，受财政支出放缓等影响，固定资产投资中的基建投资出现了较大幅度的下滑，拖累1-7月固定资产投资增速下滑至8.1%，民间投资和房地产投资也在进一步下滑，目前仅剩工业数据的表现还相对乐观。
中国财政和货币政策从需求端刺激，在供给侧改革的思路下此前一直备受诟病，不过需求端有利于给改革营造稳定环境，若当前进入需求刺激边际收缩的状况，改革可能面临托底乏力的难题，凸显改革进程加快的重要性。
对金融市场来说，经济的下行压力对债券市场当前继续形成利好，不过随着市场杠杆率的提高，市场也需要随时关注调整风险。(完)
(审校 林高丽)
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)