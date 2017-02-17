焦点：中国期指松绑透出政策暖意 对冲策略复活有望引活水

作者 林琦

路透上海2月17日 - 在2015年中的股灾过去一年半后，中国当时因救市临时发布的股指期货限制措施终于出现松动。中国金融期货交易所最新调整期指日内交易监管标准及交易保证金，令市场感觉到政策暖意扑面而来。

虽然此次放宽限制只是迈出一小步，但政策导向相当明显。分析人士认为，期指市场流动性将逐步改善，对冲策略有望重返市场，从而给股市带来增量资金，并对券商等金融板块有直接利好提振作用。

“这说明市场回归正常化了，”前海开源基金首席经济学家杨德龙说，松绑期指临时性限制措施，或说明管理层认为大盘已经企稳，市场已经常态化，这对于券商、银行、期货等金融板块有直接利好。

他认为，在目前位置松绑期指，大量做空的可能性很小，对市场不会造成冲击，甚至松绑的行为还有利于引导资金入场，这一消息对市场来说是偏正面的，管理层释放了一个积极的信号。

A股券商板块这两日走势显强，次新股中原证券(601375.SS)和银河证券(601881.SS)周四涨停后，周五早盘均再触及涨停，但早市收盘涨幅分别收窄至6.91%和1.48%；今日早盘一度涨停的太平洋证券(601099.SS)升幅亦收窄至7.54%。

中金所周四晚间公告，自周五起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手。沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金由40%调整为20%，中证500股指期货非套期保值交易保证金由40%调整为30%。同时，将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二，原为万分之二十三。

申万宏源最新研究报告如此点评中金所的放松举措：“放松节奏上属于一小步，但政策方向上属于一大步。”

报告认为，此次相关政策调整幅度总体有限，对市场走势以及期指交易策略等影响总体也有限；另一方面，此次期指相关放松政策反映了管理层对期指的监管态度上有质的变化，即从危机中的趋严转向目前趋松，未来也有可能进一步放松，从而对期指相关交易策略和产品布局等存在长期利好战略意义。

在2015年中A股股灾中，期指成为重要的做空力量，随后监管层出台一些限制期指做空措施，包括提高非套保交易的保证金，限制单日开仓量等。例如2015年9月中金所发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成异常交易行为，套期保值除外；而当年8月下旬的标准还是600手。

今日早盘三大股指期货的交易量明显增加，沪深300指数期货主力3月合约半日成交即达6,698手，接近昨日全天成交量；不过A股现货市场仍处于不温不火的震荡整理走势，沪综指.SSEC早盘收跌0.46%至3,214.62点。

**源头略松引活水**

私募基金泓信投资基金经理朱劲宇表示，虽然从此次下调的幅度来看，监管层态度依旧较为谨慎，波动率相对较大的中证500股指期货的保证金比率仅下调了10%，但表明监管层的态度已发生转变，未来在风险可控基础上有望继续放开限制。

他预计，杠杆比率的上升和交易成本的边际变化，有利于吸引更多资金参与交易，期指贴水将有所收敛，对冲成本料明显下降，有利于更好发挥期指作为风险管理工具的功能。此前受到较大冲击的市场中性基金有望吸引更多市场关注，并为股市带来一定增量资金。

2015年中金所采取多项限制措施后，股指期货交易量骤减，日成交量从一两百万手衰减至几万手，流动性几乎接近枯竭，同时持仓量也大幅减少，三大期指长期处于贴水状态。大部分对冲基金陷入困境，只能放弃alpha中性对冲策略或增加一些投机(含CTA)策略。

申万宏源报告指出，中金所对期指管制的放松，有利于提升国内期指市场的流动性及相关交易策略的市场容量，并在一定程度上会改变市场交易力量的强弱关系，对期指升贴水行情或有所改善。但期指要出现明显的升水行情在当下有一定难度，需要综合考虑市场情绪、套利力量、投机力量等多方面因素。

中信证券预计，在期指相关的各种交易策略中，Alpha对冲类策略将迎来建仓机会，未来当贴水收敛一定幅度后可择机开仓；相关套利类策略，如期指的跨期套利、分级基金的折溢价套利等可操作性也将有所上升；期指趋势交易类策略实施难度降低，但目前交易成本仍然较高，策略交易频率仍受到较大约束。

“许多人说春天来了，我想这个方向是令人鼓舞的。”对冲基金鸣石投资副总经理房明指出，但是把10手放开到20手，对于流动性的贡献不会很大，所以这些措施还是象征性的，与市场完全恢复正常功能还有比较大距离。

国金证券策略团队认为，此次股指期货松绑对A股市场涨跌的指引作用是中性，决定A股市场方向运行由多因素主导。当前运行环境并未发生变化，维持前期反复强调A股小阳春、沪综指反弹目标3,300点的判断，当前仍为积极可为阶段，配置上仍偏向低估值蓝筹与消费。（完）