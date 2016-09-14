财经洞察：全球流动性收缩或具有中长期性

作者 徐永

路透上海9月13日 - 全球金融市场近期对货币政策的质疑逐渐升温，并且逐步形成了全球主要央行宽松政策将逐步退出及流动性紧缩预期，金融市场股票、债券、外汇资产出现波动。

从美联储、日本、欧元区以及中国等主要央行的资产负债表比较来看，在绝对资产规模方面，目前除了美联储资产负债表基本保持平稳外，后三者资产规模仍然处于绝对正增长过程中，货币扩张仍在持续。

而从同比增速看，除了欧元区外，其余三个区域货币当局的资产增速确实都是趋势向下，货币扩张速度放缓。

随着基数走高，增速提高将更加困难，叠加全球金融市场对货币政策效果的反思，未来全球主要央行资产扩张增速放缓或有中长期性，央行及政府当局或许更加注重运用其他政策工具。

**流动性收缩**

全球主要国家在近期杰克森霍尔全球央行年会及G20杭州会议掀起了对货币政策集体反思的小高潮，而欧洲央行在7月会议后，9月利率会议再次维持利率水平和宽松规模推高了这种紧缩预期，叠加中国央行此间微调公开市场操作工具等因素，全球金融市场对流动性拐点和宽松周期的讨论甚嚣尘上。

不过，从主要央行的资产负债表比较来看，目前主要央行的资产规模仍主要是正增长。

欲浏览欧洲央行和美联储资产负债表走势，请点选：tmsnrt.rs/2cnwosI

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可以看到，美联储自酝酿QE（量化宽松）退出后，2014年以来资产规模基本变化不大；欧洲央行则相反，边际存款负利率以及2015年QE启动以来，力度明显加大。

欲浏览欧洲央行QE资产购买规模2014年以来的变化走势，请点选：tmsnrt.rs/2chISpQ

日本央行的量化宽松也在持续，目前日本央行每年购买约110-120万亿(兆)日圆的日债，以兑现每年将基础货币(流通中的现金与存款)规模扩大80万亿日圆(7,900亿美元)的承诺。

值得注意的是中国央行，从资产总规模来看，2015年连续期间，中国央行的资产规模其实是连续下降的，2016年降准频率降低，资产规模才重启升势。

仅从全球央行的资产绝对规模来看，全球流动性走势似乎不需要过度担忧；不过从相对增速来看，却可能相对利空。

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从资产增速看，中国和美国的资产增速都已经降低到0附近，甚至负值；日本和欧洲央行都在20%以上，但日本的增速已经明显下降，只有欧洲央行增速相对保持了升势。

这可能也形成了此次欧洲央行9月利率会议维持宽松规模后，市场紧缩预期明显升高的部分原因。

**市场波动及政策选择**

9月是主要央行利率决议较为集中的时间段，欧洲央行之后，后期还有日本、美国等央行的利率决议结果待揭晓。虽然此前金融市场已经提前预期到了“超级9月”的波动可能加剧，但若流动性较长时间形成收缩趋势，波动就将不会是短期事件。

此前集体QE造成的全球低（负）利率、低波动、低增长局面可能面临部分改变，特别是前两者，极低的利率和波动率可能面临修正可能。

据路透近期报导，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，因趋平的收益率曲线有诸如银行利润受损等附带成本，央行正寻求降低中短期利率，同时推高超长期收益率使其脱离过低水准。

全球主要国家的长期国债8月以来均出现了收益率的调整，美国10年国债从1.36%低位升至1.7%，日本10年国债从-0.3%升至-0.01%，德国10年国债从-0.18%升至0.037%，中国10年国债近期也在调整。

美股、港股和上证A股自上周欧洲央行会议及美联储官员的鹰派言论后，也先后出现较大幅度的调整。

值得注意的是，除了反思货币政策，G20明确强调了财政政策的作用，而欧洲央行会议期间也讨论了欧元区预算的问题，若欧元区财政部成立，将为进入集体反思的货币同盟这一架构，提供新的平衡力量。

从货币理论来看，如果货币当局资产扩张速度下降，货币投放速度下降，可能伴随的是价格的下降，即通缩及经济增长的降速，这可能暗示低增长也将具有长期性。(完)