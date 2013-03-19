热点聚焦：欧洲如何误打误撞得出惩罚塞浦路斯储户的纾困方案

路透柏林/布鲁塞尔3月18日 - 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)上周四前往布鲁塞尔开会时，其他的欧洲领导人都对他相当友好。他在三个星期前才刚选上总统，这是他首次正式出访欧洲。

他的第一场欧洲峰会将在几个小时后召开，阿纳斯塔夏季斯这时候在鸡尾酒会上见到了德国总理默克尔和其他新同僚。

在比利时王宫对面一个漂亮优雅的大厅里，默克尔在一场中右翼政界人士的会议上向他祝贺大选胜利。据一位与会人士透露，阿纳斯塔夏季斯要求他的新朋友必须确保对塞浦路斯纾困的公平性。

不到48小时之后，精疲力尽的官员终于在周六黎明前宣布达成协议，但结果却根本背道而驰。

塞浦路斯被迫宣布向该国银行储户征税，其中争议最大的就是对小储户的大额征税--他们本该受到存款保障计划的保护。

结果塞浦路斯的取款机很快被提取一空。到周一上午时，整个欧洲大陆都弥漫着紧张情绪，英国、德国和法国股市全部下跌。

塞浦路斯经济产值仅占整个欧洲的0.2%，蕞尔小国却让不确定性笼罩欧洲上空，让人忧心其他国家储户也将撤走银行存款。

根据参与协商的内幕人士称，任何人都不希望给塞浦路斯普通民众造成巨大冲击，但没人知道如何避免这种局面。

默克尔政府与欧盟官员决心让储户付钱。阿纳斯塔夏季斯则决心把最富裕储户面临的税率最高限制在10%。

这意味着塞浦路斯小储户被迫缴纳最高6.75%的税，此举实际上破坏了储户以为低于10万欧元以下存款有保障的机制。

塞浦路斯反对党形容这项协议是“抢劫银行”。

阿纳斯塔夏季斯政府周一紧急拟定新方案，将更多负担转移给富人、无保障的存款，并防止周末长假结束后出现全面挤兑。

与此同时，欧洲和塞浦路斯官员则忙着指责对方做出了可能破坏民众对欧洲金融体系信心的决定。

**最后关头**

虽然欧元区领导人都参加了峰会，但他们直到周五晚间回国之前仍没就最重要的问题做出决定，而是将其留给了他们的财长。各国财长随后在欧洲理事会大楼内召开了会议。

领导人峰会结束后，现场只留下了几位记者，聚集在大楼巨大中庭内空荡荡的长桌前。财长们则在五楼进行会晤。

塞浦路斯代表一开始似乎误解了默克尔和其它国家领导人迫使塞浦路斯储户付税的决心。

一名德国政府官员表示，德财长朔伊布勒带着一个强硬的任务从柏林来到布鲁塞尔：“若不自救，就得不到外部援助”。这意味着：除非储户承受损失，否则就不会达成协议，德国也不会为塞浦路斯救援方案提供资金。

欧洲官员要求储户提供58亿欧元资金，并拒绝让步。但他们事先未确定无保障的大储户该提供多少，一般的储户又该负责多少。

在塞浦路斯央行的官网上仍挂着一个承诺，银行存款享有不超过10万欧元的保障。塞浦路斯有保障存款规模约为300亿欧元，这对于一个人口仅有100万的国家而言可谓一个庞大的数字。

但对包括很多俄罗斯富豪在内的外国人来说，塞浦路斯是一个离岸金融重心，因此该国较大型账户中的无保障存款规模也高达380亿欧元。

塞浦路斯本来可以对那些10万欧元以下获保障存款提供全面保护，并通过对无保障存款征税15%以上来实现筹资58亿欧元的目标。

据三位消息人士，欧洲央行执委亚斯穆森和欧元区财长代表Thomas Wieser已经制定出一项计划，只针对无保存款实行高税率。

但当把该计划提交给阿纳斯塔夏季斯时，几位参与人士表示，他对于无保存款征税超过10%的提议有所迟疑。

由于他可以承受的极限意味着，无保储户最多缴税不超过38亿欧元，另外20亿欧元则必须由小额储户负责。

参与人士称此次会议意见分歧。朔伊布勒、荷兰财长席迪塞尔布洛姆和欧洲央行、欧盟、国际货币基金组织(IMF)其他协商人员数次中断，然后分别与塞浦路斯会谈。其他财长则在走廊徘徊，在手机上玩游戏。

周六早晨，同时也是欧元集团主席的迪塞尔布洛姆提议，对无保存款征税12.5%，有保存款征税3.5%左右。

阿纳斯塔夏季斯气冲冲地离开会议室。高阶协商者对他表示，如果他离开，塞浦路斯就只能违约并关闭其银行，之后他又回来继续协商。

他最终同意了这项征税措施，但坚持未在保险范围内的存款缴纳的最高税率不得超过9.9%。

精疲力尽的官员们计算得出，为了筹到另外20亿欧元，在存款保障范围内的小额储户将必须支付6.75%的税率。就此达成了协议。

**责任共担**

最终在当地时间周六凌晨4点召开的记者会上宣布救助计划时，在协议上签字的这些官员们看起来对征税问题相当尴尬，他们甚至根本就没有提到这一点。

满面倦容的国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德似乎弄混了时间，提前一天祝贺疲劳的记者们圣帕特里克节(Saint Patrick's Day)快乐。她没有提及存款征税，只是谈论“责任共担”。

迪塞尔布洛姆也仅提到“某些特别措施”。

但对存款征税的消息早就流传开来。只有当记者们一再追问时，迪塞尔布洛姆才承认消息属实，且渐显不耐。

“我们认为这是公平的，”他说。

一位参与磋商的欧盟高阶官员表示，当他意识到这种结果时，他恶心地想吐。

数位欧盟官员指责阿纳斯塔夏季斯坚持无保存款征收较高税率，牺牲小储户的利益来保护富裕储户，其中许多是外国人。

他们称，其试图保卫塞浦路斯作为离岸金融天堂的地位，即便牺牲普通民众也在所不惜。

阿纳斯塔夏季斯政府周一仓促提出新方案以减轻对小储户的冲击，但初始协议伤及市场信心，已经造成破坏，而且并不仅限于塞浦路斯。

“存款保障的精神已经完全被抛在脑后。向储户出手不再只是假设，”来自欧元区一成员国的官员说，“塞浦路斯政府更热衷于保护其银行业模式，结果证明这是一场灾难性的政治错误。”(完)

(编译 李春喜/程琳/梁睿雪/李爽/王兴亚; 审校 沈以文/张明钧)

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