焦点：分析师称瑞士央行或容忍瑞郎更强势 但并非不干预放任波动

图为2016年2月拍摄的1000瑞郎纸币。 REUTERS/Ruben Sprich

路透苏黎世11月21日 - 分析师称，瑞士央行可能放宽对瑞郎的干预力度，并以瑞郎在今年央行干预市场时的升值表现来佐证。

特朗普11月8日当选美国总统后，瑞郎兑欧元上升至约1.07瑞郎，再加上上周一位瑞士央行高官的言论，更是令分析师怀疑瑞士央行将愿意容忍瑞郎走强。

瑞士央行坚持干预汇市和负利率仍是防范瑞郎汇率被“明显高估”的核心策略。对于以出口为主的瑞士经济，并不乐见瑞郎升值。

但一些分析师从央行管理委员会轮值委员Dewet Moser的言论中发现了微妙转变。Moser上周在日内瓦向诸多货币市场专家暗示，瑞士央行的干预有其极限。

“在履行我们的(货币政策)职权框架中，我们已善尽我们在市场应尽的职责，但是到头来，价格发现机制要由供需面的因素来决定，”他说，并称市场自身必须能够消化震荡。

“我认为这句话值得注意，”德国商业银行汇市专家Esther Reichelt表示，“我们看到瑞士央行正在减少干预。”

瑞士信贷分析师预计，明年瑞士央行在外汇市场的活跃程度将低于2016年。“投资者和企业应牢记，当前货币政策不会明确或暗中防范瑞郎升值，”他们在研究报告中指出。

他们表示，可能影响未来数月货币政策的因素包括：瑞士经济增长更强劲、通胀率略微上升，及瑞士被美国列入潜在汇率操纵国的观察名单。

**不会完全停止干预**

瑞士央行2015年1月意外弃守1.20瑞郎的瑞郎/欧元汇价上限，导致瑞郎兑欧元升破平价。欧元9月回升至高见1.10瑞郎后，向1.07回落，周一报约1.0735。

市场密切关注瑞士央行活期存款数据，将此作为央行干预行为的风向标。最近活期存款温和上升，意味着干预程度有限，一个例外情况是，特朗普意外赢得美国总统大选后，上周瑞士央行活期存款跳增近50亿瑞郎(49.6亿美元)。

瑞士经济复苏应能为瑞士央行提供些许空间，让干预的步伐减速。今年经济增长率料在1.5%左右，优于去年的0.8%。去年瑞士经济受瑞郎升值冲击。

瑞士央行缩减市场操作规模，也缓解了外界对其资产负债表规模的疑虑，自2014年底以来，该央行资产负债表已膨胀超过1,500亿瑞郎，至目前的逾7,200亿瑞郎，大于整个瑞士经济规模。

不过，瑞士央行不太可能完全放任汇率跟随市场起伏。“我认为目前情况下，瑞士央行几乎不可能暗示立即停止对瑞郎的干预，”瑞银分析师Alessandro Bee表示。

瑞士央行还将密切注意欧洲央行的动向，以确保双方的政策尽可能一致。瑞士央行将于12月15日举行季度政策检讨会议。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲央行利率或许接近触底，但鉴于过早行动的风险，目前还不是谈论削减经济刺激力度的时候。(完)