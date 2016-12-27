焦点：美股虽迭创新高 主动管理型股票基金仍旧大失血

路透纽约12月26日 - 金融界人士高喊着2016年股市创纪录，但主动管理型股票共同基金却宁可对令一项纪录三缄其口，那就是净赎回金额创纪录新高。

指标股指迭创新高，标普500指数.SPX可望连八年呈现正报酬。然而，在这场主动型与被动型基金的资金争夺战当中，两者之间根本没得比。

据汤森路透理柏资料显示，投资者今年1-11月赎回美国主动管理型股票基金规模高达2,880亿美元，创历年来之最；远远超越2015年和2008年分别流出1,390亿美元及2,180亿美元的纪录。

理柏指出，被动型股指共同基金及上市交易基金(ETF)2016年均吸引逾1,120亿美元新资金进驻。

根据投行Jefferies的数据，仅有约33%的主动股票基金在2016年录得超越基准的回报，导致投资者转向较低成本的基金和上市交易基金(ETF)，这些基金试图追踪指数，而非超越指数。

“如果2017年不出现资金撤出情况，那么基金就没有任何借口来开脱了，市场将自然得出这样的结论，即市场对于那些主动基金而言太有效率了，整个行业需要收缩。”Jefferies的资产管理分析师Surinder Thind说道。

Thind称，基金表现需要改善，才能吸引投资者回归。

资金撤出正在该行业最有名的一些主动管理基金中上演。

投资者从Will Danoff管理的Fidelity Contrafund (FCNTX.O)撤出83亿美元。美洲基金旗下的Growth Fund of America (AGTHX.O)也遭遇到类似规模的资金净流出，相当于该基金年初管理资产规模的逾5%。

数据显示，Growth Company Fund资金流出规模达到64亿美元，占其总资产的七分之一还多。

“资金流动是一个滞后指标，随着市场进入下一个主动表现(active outperformance)周期，情况将有所改善--我们相信或许正在迎来这样的周期，”Fidelity发言人Charlie Keller表示。

随着股市上涨已达一定阶段，个股开始呈现独立走势，主动型基金经理认为这带来了新的机会。

“这与利率和地缘政治的关系不大，更多或许关乎于企业之间的业绩比较，”Natixis Global Asset Management首席市场分析师David Lafferty称。

**债券基金阵脚稳固**

美股价格从2月所及的低位反弹，在11月大选前陷于停滞。之后总统当选人特朗普有关减税和放宽金融监管的承诺又助燃美股录得破纪录的涨势。

相反地，债券价格却狂跌，因市场担心特朗普政策或将助长通胀，恐为固定收益市场埋下祸根。但尽管有此忧心，今年1-10月债券基金累积的净流入仍未见放缓。

事实上，主动型和被动型债券基金在2016年所吸纳的资金总计为三年来最高。

理柏称，主动型债券基金吸引了1,030亿美元资金，被动型债券基金及固定收益ETF则吸引了1,450亿美元。

资金流入债券基金恰好碰上了美联储将利率从历史低点调升，升息虽可能给经济增长踩刹车，但对于渴求收益的投资者来说却能稍喘一口气，只是这样的喘息空间可能不足够。

“投资者将仔细研判利率这次的急剧波动，”Jefferies的Thind说。“当大环境有潜在风险时，他们真的还想留在债市吗？”(完)