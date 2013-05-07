热点聚焦：新加坡外汇交易圈小型操纵集团如何瓦解

* 美国及伦敦爆发操纵利率制定丑闻，促使新加坡进行调查

* 调查发现NDF交易员串通操纵汇市--路透

* 多家银行开除数十名交易员，调查仍在进行

* 交易员称他们必须“聊天”才能获得“价格发现”

* 交易员称东南亚地区央行相关汇率制定过于隐晦

* 印尼央行承认存在缺陷，称将进行改革--路透

路透新加坡5月7日 - Mukesh Kumar Chhaganlal说，他曾试图对他在瑞银集团UBSN.VX的主管提出警告，觉得去年印尼卢比兑美元的汇率制定“愈来愈不符现实”。

Mukesh控告遭瑞银非法解雇。根据他日前向法院提交的文件，他的主管告诉他，这也没办法，因为“不可能控制市场，也不可能控制市场如何制定汇率”。

在这段对话的几个月后，瑞银开除了Mukesh。他在法院文件上宣称，瑞银并未说明解雇理由，他表示自己不是参与操纵市场参考汇率集团的成员之一。与他同属瑞银交易小组的六名同事也都已离职。

在伦敦及美国爆发操纵利率制定丑闻之后，新加坡金管局(MAS)下令各家银行自我检查汇率及利率制定情况，在这之后，这批瑞银交易员离职。

Mukesh与瑞银的官司纠纷，正是新加坡调查汇率制定操纵丑闻后，外汇交易圈一个小集团瓦解过程的一部分。

这也暴露出东南亚国家央行管理汇率的缺陷--特别是印尼。印尼央行向路透表示，已持续与外汇交易商讨论如何加强汇率制定机制。

瑞银拒绝评论Mukesh官司，及旗下交易员离职一事，瑞银表示它不评论法律案件及员工事务。瑞银称，正“全面配合”新加坡对银行制定银行间放款利率及汇率的调查。

**在金融危机中诞生**

主要争议产品为无本金交割远期外汇(NDF)，当新兴市场国家对汇率进行管制、导致难以在现汇市场进行直接交易时，NDF让海外投资人及企业可以在新兴市场货币上进行对冲或投机。

当1997/98年亚洲金融危机过后首度建立印尼卢比NDF市场时，雅加达当局持强烈反对态度。

和邻国马来西亚不同的是，在金融危机期间及危机爆发之后，印尼并没有立即进行资本管制，该国当时正在执行一项国际货币基金组织(IMF)的计划，而IMF不赞同进行这类管制。

但印尼央行认为缺乏这类管制导致卢比易于受投机客攻击。因此该行在2001年1月提出禁止转移卢比给非印尼居民的新规定，让新加坡的交易商更难交易印尼货币。

然而不到一个月，新加坡银行界就找到了绕过此一障碍的做法，也就是建立一个卢比NDF市场，与交易商先前在拉丁美洲、东欧及亚洲其他地方的做法相似。

新加坡的NDF市场让区域多国央行越来越坐立难安，一小撮银行界人士通过建立替代的离岸市场就可能破坏其汇率机制，这让央行极度反感。

引发央行进行反击的一个因素，正是去年全球监管机构对于在英国及美国的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)受到银行操弄的调查。新加坡金管局要求参与利率制定小组的银行业者检讨银行放贷指标利率的决定模式，之后则是要求检讨各种NDF定价。

路透1月时曾披露，这些检讨程序发现不同银行间的交易员进行电子讯息对话，合谋敲定NDF汇率，以使其交易仓位获利，而非反映市场状况。

参与汇率决定小组的银行不愿对相关调查置评。

就在银行对数千封电子邮件和信息对话进行核查的同时，新加坡金管局也要求银行对参与“违规”行为的人采取惩罚措施。

直接了解内情的人士称，这一措施令一度兴盛的NDF和利率交易员圈子大幅缩水。一度至少有50人被停职，大概占新加坡市场交易员人数的一半。但此后有部分职员重返工作岗位，其余的遭解雇或自动离职。

从伦敦、纽约，到如今新加坡爆发操控利率丑闻，给银行业带来更多监管压力，要求对其利率和汇率制定方式进行改革。自从2008年全球金融危机以来，银行业一直受到密切注意。

新加坡银行业已经决定将不再提供马来西亚林吉特(马币)和越南盾的参考汇率，未来几个月，当地外汇和银行业协会料将宣布进一步改革措施。

这种检查可能也会增加印尼等国家汇率制定方面的透明度。

**黑洞**

据参与人士表示，新加坡NDF交易市场是个特别封闭的团体。他们最喜欢的聚集地就是Il Fiore，一家位于某栋办公楼下、极不起眼的地下酒吧。

受访的参与者表示，10多年来，其中许多交易商都试图通过操控递交给新加坡银行业小组的汇率来帮助彼此获利。他们很少受到监管。这些行为大多通过交易终端的“聊天”信息来进行。

NDF能让他们对卢比走势下注，而无需真正兑换卢比。NDF市场还给外资企业和基金经理人提供对冲汇率突然波动的途径，避免他们在印尼的投资价值受到影响。

印尼卢比NDF市场始于2001年2月19日，首单交易是一笔100万美元的六个月期美元-卢比合约。由于当时市场不成熟，而且规模不大，参与进来的通常是些资历相当浅的交易员。

但随着市场逐步壮大，日交易额从千万美元向亿美元数量级发展，这些交易员的地位迅速上升，薪资也水涨船高。最后这个市场也纳入了其他币种，比如马币(林吉特)、越南盾和菲律宾披索。

“NDF市场增长得非常快，”一名前交易员表示，“一些人非常年轻就当上了主管。”随着交易量增长，交易员的收入也在升高，因为他们通常被允许保留一个百分点的投资所得，作为年度奖金。

**巨大的影响**

根据国际清算银行(BIS)的数据，到2011年，印尼卢比离岸市场的日成交额最高可达到10亿美元，超过了境内市场。印尼央行2012年一项研究表明，NDF市场通常会对境内市场产生巨大影响。

这也解释了印尼央行的担心，即一小撮新加坡交易员就可以影响关乎整个印尼2.5亿人口的汇率水平。

渣打银行(STAN.L)、新加坡的星展银行(DBSM.SI)与华侨银行OCBC.SO、瑞银UBSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和苏格兰皇家银行(RBS.L)，都是NDF市场的参与者。

虽然电子交易平台很先进，交易员执行命令的速度更快，成本也更低，但新加坡NDF市场仍以老式的电话撮合方式为主。

老一代的交易员尤其喜欢这种方式。他们通过经纪商来匹配货币的买卖双方。作为报答，下班后交易员在城里的夜生活是由经纪商买单。

一名前经纪商被问及，为何新加坡NDF市场迟迟不向电子交易转变，此人揶揄道，“电脑屏幕可不会请你喝啤酒。”

**牛仔风格的市场**

虽然通常意义上说，要对汇率施加影响非常困难--大多数外汇市场每天都有数十亿计美元资金流动，操纵市场几乎是不可能做到的事情，但是像印尼卢比这样的货币还是不一样的。

由于印尼卢比只有境内交易，新加坡银行业者不得不依赖印尼交易商的报价才能获悉现汇水平，但这些银行常常又不相信这些报价。

“这是一个牛仔风格的市场，没有人知道汇率应该处于什么水平，”一位交易商表示，“你身在新加坡，不知道市场交易水平，(印尼央行)要求当地银行报出其他一些价格，所以我们不知道汇率该挂在哪里。”

由于新加坡交易商不愿依赖印尼方面报出的现汇汇率，他们转而选择在彼此间展开汇率水准的询价。正像一位交易商所称的，这是一种“价格发现”形式。

印尼央行承认在确定卢比参考汇率方面存在缺陷。央行副总裁Perry Warjiyo表示，央行也在一直讨论如何在境内打造可靠的参考汇率，以作为替代新加坡离岸定价的选择。

“当它很可靠时，我们预计将可用作参考。”他对路透表示，并称印尼央行希望在未来两个月内启动新参考汇率，“我们已经与市场人士进行了会面。”

**“被操纵的骰子游戏”**

2012年6月，英国巴克莱银行(BARC.L)因操纵LIBOR而被罚款4.53亿美元。LIBOR是数万亿计美元贷款和衍生品的定价指标。此项丑闻暴露出的欺诈行为促使其他监管部门更仔细地审视本国使用的定价指标。

当新加坡各银行按照MAS的要求审视其在国内的贷款参考利率时，NDF市场中的LIBOR式利率操纵行为浮出水面。

“他们开始时是审查银行间拆借利率的操纵，之后觉得也应该看看其它定价指标，于是便把目光投向了NDF市场...，”一名知晓审查过程的银行业人士称。

银行调查发现，NDF交易商之间的聊天话题总是围绕着每日定盘价，以及不同银行的交易员是否能为朋友提供便利。

如果他们有大量合约即将到期，就会主动联系同业，并试图把定盘价朝有利于他们的方向影响。

“这就像一个被操纵的骰子游戏，交易商趁人不备时悄悄偷换了骰子，”一名前外汇交易员称。

随着金管局展开调查，涉嫌不当行为的交易商被停职，从而令交易量下降。

对购买衍生品以对冲外汇风险的公司财务主管和基金经理来说，外界长期以来怀疑市场被操纵已不是秘密。

“这是你不得不接受的事情之一，因为他们就这么做，每个人都知道这件事，而我们是受害者，”一家使用NDF的对冲基金经理称。(完)

(编译 蔡美珍/张明钧/梁瑞雪/隋芬/洪曦/许娜; 审校 李春喜/程琳)

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